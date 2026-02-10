蝦皮智取店貨櫃遭「8+9男」鑽入惹眾怒 蝦皮官方發聲了

男子深夜跑到蝦皮智取店，還整個人鑽進寄件櫃惡搞，蝦皮已宣布將依法求償。（翻攝自網路）





蝦皮智取店因24小時營業，對許多消費者來說相當便利，但也因為無人管理，竟引來民眾惡搞。近日1名年輕男子在深夜時與朋友跑到蝦皮智取店內，男子整個人鑽進寄件櫃「當床躺」，友人在一旁邊錄影邊大笑，還嗨喊「把自己寄出去」。畫面曝光後讓網友怒轟「貨被壓壞算誰的？」喊話支持蝦皮提告。對此，蝦皮表示已經報警處理，將依法求償。

畫面中可見1名身穿黑色短袖上衣的刺青男，跑到蝦皮店到店的智取店，整個人鑽進寄件櫃「睡在裡面」，一旁友人還起鬨大笑「把自己寄出去」、「這輩子睡過裡面的應該沒幾個」、「這包裹有點大，拿不動欸」，誇張行徑全被監視器拍下。

離譜的是，這段胡鬧影片還被PO上限時動態，有網友轉錄後將影片上傳到社群平台，並標記蝦皮官方帳號，喊話支持提告。網友看到影片也紛紛留言怒轟「支持蝦皮提告，媽的社會底層，貨被猴子踩過還有人要嗎」、「89去緬甸是這樣寄喔」、「拜託所有台灣品牌企業怒起來實行社會鐵拳，整頓風氣」、「我的商品要是被他這樣踩，被客訴，我一定告他」。

對此，蝦皮購物官方回應，針對該段網路影片已啟動調查並報警處理，蝦皮也在第一時間進行清理及消毒作業，目前門市正常營運，請民眾共同維護安全與良好消費環境，對於任何影響門市秩序或用戶權益的行為，蝦皮將依法處理及求償。（責任編輯：卓琦）

