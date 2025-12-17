蝦皮智取店越開越多！網狂讚「沒時間限制就是爽」，消費者揭2缺點：麻煩死了！圖／翻攝自蝦皮購物臉書

隨著電商需求日益增長，蝦皮的取貨方式不斷進化，從有專人服務的門市，拓展到「無人智取店」，無論是上班族、學生，還是家庭主婦，大家都可在自己有空的時間取貨，不必再受限於固定營業時間或排隊等候。而近日就有網友分享，自己常去的取貨門市重新整修成智取店了，雖然更加便利，但若遇到問題，有人能立即幫忙，感覺還是比較好。對此，網友看法不一。

蝦皮門市改為智取店 網友：若遇問題 有人立即處理還是比較好

該名網友在PTT發文表示，自己常去的蝦皮門市店重新整修為「智取店」了，附近人工店已經越來越少了，紛紛都改為智取店，他認為，智取店雖然24小時不打烊，有時比較方便，「但是取貨有問題時，有人能立即處理還是感覺比較」。

原PO推測，蝦皮可能為了降低成本，因此「無人智取店」越來越多，而原本的人工門市逐漸被取代，這也導致打工族甚至正職員工的工作機會越來越少。

大批網友讚爆「無人智取店」

此文一出，網友紛紛讚爆智取店，「智取比較方便，凌晨也可以去」、「方便，I人福音」、「無人比較好，有人的，開店時間很短，還要在那邊看身份證，整個麻煩，自己key一key拿一拿快多了，早該這樣」、「我喜歡選無人最主要是沒有時間限制」、「半夜去領多爽啊！人工還有時間限制」、「智取不用面對人就是讚」。

消費者揭智取店２大隱藏缺點：上架流動率慢、不適合急需商品

不過，也有人點出智取店的缺點，「智取店常常鎖住不給下單，麻煩死了！」、「比較討厭的是，等櫃位上架可能要拖好幾天，更慘一點是直接鎖了不讓你選…」、「智取店就麻煩在格子的流動率」、「智取店只適合買來備用不急的，例如機油，急的話還是7-11、新竹貨運這種最快。我住基隆，新竹貨運幾乎都隔天就送達」、「智取很慢，櫃子數量有限，只要沒人去取貨，就不會上架新貨」。



