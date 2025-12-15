蝦皮智取店路上變多了！被讚24小時營業「比較方便」 內行點出最大問題

蝦皮智取店。（圖／蝦皮官網）

知名電商平台蝦皮是許多民眾網購的首選之一，大街小巷也有許多蝦皮店面供取貨，近日有民眾在網路論壇表示，注意到越來越多蝦皮取貨店從傳統人工轉型成智取店，大讚變成24小時可取貨很方便；不過有一些網友則點出，智取店最大問題就是櫃子有限不夠放。

近日有一名網友在《批踢踢實業坊》（PTT）發文指出，他常常去取貨的蝦皮店面近期突然暫停營業，開始重新整修，似乎是要轉型成智取店。原PO也注意到，住處附近的蝦皮取貨店逐漸由傳統人工店轉型為智取店，有人工服務櫃檯的越來越少。

原PO說，智取店雖然方便，24小時都有營業，讓夜間或非上班時段，民眾仍可自由取貨，但他也點出若取貨遇到問題時，缺乏現場人員協助的情況下，消費者可能感到不便。以及人工取貨店變少，恐導致打工族的工作機會減少。

貼文一出，底下引發熱烈討論，大多數人紛紛表示為何喜歡去蝦皮智取店，「無人比較好，有人的還要在關店前趕去拿」、「智取24小時真的超方便」、「I人喜歡智取，不用交談，非常好」、「智取店越開越多代表就是趨勢啊」，有人則透露，智取店其實有員工在整理包裹，算還是有人的。

但有另一派網友則點出智取店的缺點，「最大問題就是櫃子不夠放，每次想選離家最近的智取店都被鎖」、「智取店櫃子放滿就不開放給選，這點滿不方便？」、「有利有弊耶，智取店能放的包裹數量有限啊」、「只適合買不急的東西的人，才適合選智取店」。

