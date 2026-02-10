蝦皮智取店遭惡搞！男「爬進櫃子當床躺」離譜畫面曝 網怒：哪來一群猴子

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

現今網路購物盛行，蝦皮店到店「智取門市」也與日俱增。但近日網路流傳一段影片，一群年輕人深夜在蝦皮智取門市內大鬧，甚至整個人鑽進寄件櫃，離譜行徑全程被拍下上傳，引發大批網友撻伐：「哪來的一群猴子，支持蝦皮提告」。

一名身穿黑色短袖上衣的男子，竟將蝦皮智取店當成遊樂場，直接鑽進寄件櫃子內（圖／翻攝Threads）

有網友在Threads上傳一段影片，畫面可見一名身穿黑色短袖上衣的男子，竟將蝦皮智取店當成遊樂場，直接鑽進寄件櫃子內，整個人縮在裡面。一旁的友人不但沒制止，反而邊錄影邊大笑，喊著「把自己寄出去」、「這輩子睡過裡面的應該沒幾個」、「這包裹有點大欸，拿不動欸」，誇張行徑令人傻眼。

影片一曝光，許多網友紛紛怒批：「支持蝦皮提告，一群社會底層，貨被猴子踩過還有人要嗎」、「拜託所有台灣品牌企業怒起來實行社會鐵拳，整頓風氣」、「有嗑藥吧？正常人會這樣嗎」、「腦子不正常的東西 有這種朋友還在沾沾自喜==」。網友們認為其行為已嚴重影響公共設備與他人包裹安全，建議業者應強化監控、追責與法律行動，避免類似荒唐行徑一再發生。



◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

