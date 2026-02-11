蝦皮智取店「包裹卡櫃拿不出」！網曝脫困方法 官方教1招解決

蝦皮表示，如遇到智取櫃門問題，可聯繫24小時智取店緊急服務專線協助。（圖／翻攝自蝦皮官網）

電商平台蝦皮自2022年底推出「24小時智取門市」，讓消費者可以自助取貨。不過，最近有位女子到蝦皮智取店領貨，包裹卻被櫃內隔板卡住，左右挪動仍無法取出，讓她十分崩潰。貼文一出，大批苦主也現身分享脫困方法。

這名女子在Threads發文求助，表示她到蝦皮智取店領貨時，發現包裹箱子太大，卻放在單一格櫃位，加上上下層板活動空間有限，導致包裹卡在櫃子裡無法拿出，即使左右挪動也無果。

影片曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「我也有遇過，完全拿不出來，要拿的時候真的傻在那裡，最後直接把箱子拆了」、「我也被氣過，最後暴力解決」、「人家都叫蝦皮智取店了，所以在鍛練人如何智取貨物」、「比較好奇，這店員怎麼塞得進去」、「幸好我平時都會帶鉛筆盒（裡有美工刀）出門，不然箱子不好拿出來」、「前陣子也遇過，跑去對面跟超商借美工刀直接拆貨」。

也有人指出，「之前有遇過，單子上有兩扇門只開一扇，趕快再一次去取貨螢幕輸入手機的號碼，門還會再重新開一次」、「店員路過，讓包裹待在裡面，層板往上推讓包裹卡在出口處，就可以把包裹拉出來了」、「你在蝦皮取貨那邊點『客服』，會有人遠端幫你開上門」、「打客服，他會多開門，或你在前面站太久，監視器就會廣播了」、「我也遇過，聯繫客服幫我遠端開多一層的門處理了」、「這我遇過……客服那個等到天荒地老都等不到」。

根據蝦皮官網顯示，若遇到智取櫃門問題，如櫃門未開啟、開啟後沒有包裹、包裹數量不符或錯誤等狀況，可以掃描報到繳費機附近的QR Code，聯繫24小時智取店緊急服務專線協助。

