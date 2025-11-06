蝦皮智取店一櫃多用？塞別人包裹 被誤拿走怎麼辦

民眾選擇智取店取貨，櫃內還有他人的包裹。（圖／資料畫面）





智取店取貨櫃子裡同時塞進了別人的包裹，質疑智取店一櫃多用嗎？如果沒注意姓名，一不小心就可能會拿錯包裹，輸入手機號碼，櫃門自動彈開就能取貨，不少民眾網購商品，都會選擇智取店，快速又方便。

近期有民眾，選擇智取店取貨，卻出現這狀況。只見一個櫃子內，除了自己的貨品外，還同時塞進另一個買家的包裹。民眾抱怨，現在的智取店是都一櫃多用了嗎？幸好民眾有先確認姓名，才沒拿錯，也大也不免擔心，如果是另一個買家先取貨，會不會不小心把自己的包裹拿走。

文章掀起熱議，有人說，自己也遇過類似情形，包裹被放錯櫃子，幸好最後有找回。也有民眾提醒，這種情形，通常是前一個買家，同時有多個包裹沒有一次取走，系統開櫃後判定是空櫃，員工如果沒發現，就會發生，一櫃多用的狀況。

智取店雖然方便，不過民眾領貨前，還是得先確認，才能避免後續糾紛。

