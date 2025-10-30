蝦皮智取機整台被偷走！ 釣出小編留言網友笑翻

49歲馬姓男子與44歲歐姓男子因缺錢，竟把蝦皮智取店內的自助收銀機整台搬走。（圖／警方提供）

新竹縣新豐、湖口地區8月傳出有多台蝦皮購物的「智取店機台」遭竊，且都是被整台搬走，當地警方成立專案小組追查，拘提涉案的馬姓、歐姓2名男子到案，依加重竊盜及毒品罪嫌移送法辦。就有網友看到該消息後，轉發到社群平台，沒想到釣出蝦皮小編留言，引發網友爆笑。

新竹縣政府警察局新湖分局29日指出，8月起陸續接獲報案，轄內發生多起汽機車竊案，以及數起蝦皮智取店的機台遭人竊走。調查後發現49歲馬姓男子與44歲歐姓男子涉嫌先竊取自小貨車作為犯案工具，再駕駛贓車至蝦皮智取店，利用工具將整台自助收銀機拆卸後搬上車，犯案手法十分特別，隨後再載往新豐海邊的樹叢棄置，企圖湮滅證據。

警方日前見時機成熟，將2名犯嫌拘提到案，並查扣老虎鉗、破壞剪等犯罪工具及毒品等證物，全案依加重竊盜罪及毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

相關消息曝光後，吸引外界熱議，大票網友們紛紛直呼「想到下一個要去取貨的人看到的樣子就想笑」、「偷這個馬上就被抓到了」、「蝦皮以後取貨延遲退回原因要新增一項：繳費機被偷無法繳費」、「超級好笑，有夠荒唐」。

另有網友將相關新聞畫面PO出後，寫道「這個好笑，一種說不出的喜感！」並配上多個笑哭的表情符號，沒想到引來蝦皮小編留言：「…………」，網友們見狀紛紛笑翻喊「看到影片的好笑程度：0%，看到蝦皮小編回覆的好笑程度：100000%」、「小編：我真的沒想過這個會被偷」、「這留言最好笑，看著自己被搬走」、「蝦皮小編來回覆超好笑」、「（虧的錢）從小編薪水扣」、「某種程度來說，他在偷小編的薪水」。

蝦皮智取機台整台遭竊，相關討論貼文釣出小編留言。（圖／翻攝自Threads@shopee_tw）

