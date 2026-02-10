蝦皮最狂下單！妹子買「7萬元商品」驚呆眾人 官方也傻眼：第一次看到

生活中心／王文承報導

一名妹子分享，自己領到年終獎金後，竟直接在蝦皮購物下單一台要價7萬多元的全新機車，貼文曝光後瞬間驚呆大批網友。（圖／蝦皮提供）

隨著科技日新月異，民眾購物習慣逐漸改變，不再頻繁前往實體店面消費，轉而透過電商平台購物。不過，仍有不少人不知道，其實電商平台連「機車」都能買。一名妹子就分享，自己領到年終獎金後，竟直接在蝦皮購物下單一台要價7萬多元的全新機車，貼文曝光後瞬間驚呆大批網友，紛紛直呼「原來蝦皮也能買機車」，甚至連蝦皮官方小編也忍不住留言關注。

她蝦皮買7萬元商品驚呆眾人 官方也看傻

一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，好奇大家在蝦皮購物上買過最貴的東西是什麼，並分享自己領到年終獎金後，乾脆一次到位，在平台上購入一台全新機車，價值7萬多元，還開心表示「終於可以和媽媽的菜籃車說再見了」。

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛驚呼，「頭一次看到網購機車，真的勇敢」、「原來真的有人會在蝦皮買車」、「真的第一次看到買這個」、「我真的沒想過蝦皮可以買機車」、「好…酷！第一次看到有人在蝦皮買車」、「蝦皮真的無奇不有」。

甚至連蝦皮小編也跳出來回應，直呼「第一次看到有人在蝦皮買車」，同時幽默詢問「如果按到退貨，是要騎回去店到店嗎？」留言引發更多笑聲。

對此，有專業網友出面解答，表示機車一旦完成領牌程序，原則上就無法退貨，而商城賣家也相當重視信譽，不太可能販售問題車或二手車，通常都會是全新車輛。

針對網友關心的購買細節，該名專業人士也一一說明，包括店家可將機車免運送達指定地點，甚至外島也能配送，但需另付運費；領牌部分，店家會主動聯繫消費者，協助辦理領牌、組裝後再寄送；若有汰舊需求，店家也能協助處理。此外，他也補充，蝦皮刷卡可享「24期零利率」，讓不少人直呼相當方便。

事實上，台灣人網購金額逐年攀升。根據聯卡中心分析，2024年台灣網路交易金額高達1.8兆元，遠超2019年的6,600億元，成長幅度驚人。不過，其中超過7成交易屬於「單筆500元以下」的小額消費，相較2019年僅約占一半，顯示小額網購已成為主流消費型態。

