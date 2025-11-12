蝦皮母公司Sea Q3獲利遜預期 因砸錢行銷

▲蝦皮母公司Sea第三季營業利益、淨利低於華爾街預期。（圖／記者黃韻文攝）

[NOWnews今日新聞] 蝦皮母公司新加坡Sea（冬海集團）近日公布業績，第三季營收強勢成長，年增38%至60億美元，三大部門全線成長。然而，儘管營收表現凶猛，第三季營業利益、淨利卻仍低於華爾街預期，主要由於蝦皮不斷大舉投入行銷，銷貨及行銷支出大增，壓縮了獲利表現。

為對抗TikTok Shop和阿里巴巴等跨境電商對手，Sea正大舉投入行銷、廣告並爭取用戶。旗下電商平台蝦皮推出現金回饋、「先買後付」及累計蝦幣等誘因，吸引在經濟不確定之下轉趨保守的消費者。

第三季行銷費用、行政費用、貸款損失準備金同步上升，推動整體營業費用年增約28%，其中行銷費用大增30.9%，主要是由金融服務及數位娛樂的行銷費用顯著增加推動，電商的行銷費用較去年同期幾乎翻倍。

也因大舉砸錢投入行銷、銷貨等費用，Sea第三季營業利益4.76億美元，淨利3.75億美元，兩者皆低於華爾街預期。

不過，台灣人對蝦皮的喜愛與金錢貢獻非常瘋狂，Sea特別指出，台灣市場依然是蝦皮在東亞區最穩定且貢獻度最高的市場之一。台灣市場規模不及印尼、越南，但蝦皮台灣買家的購買頻率、客單價、與品牌合作密度都顯著高於平均，像是台灣消費者平均每月下單次數約為東南亞市場的1.3倍，且蝦皮提供的金流服務使用率明顯提升，顯示「金流閉環」正在台灣逐步形成。

Sea創辦人及執行長李小冬表示，在台灣，觀察到消費者需求截然不同，很多買家偏好自取服務，因此蝦皮在不到三年內，將蝦皮店到店擴增至超過2500處，成為台灣唯一擁有如此規模的電商平台。自取店已成為蝦皮關鍵物流管道，占整體配送量逾七成。

受惠於自取櫃與物流策略成功，蝦皮第三季在台灣GMV（商品交易總額）呈現雙位數年增率。

不過，近年淘寶等跨境電商強勢攻佔台灣消費市場，面對跨境電商同業激烈競爭，李小冬認為，跨境電商對買家體驗相對複雜，目前在台灣市場佔比相對還算小，「我們是台灣規模最大的電商平台之一，擁有最豐富的商品選擇、最優惠的價格，以及最完善的配送基礎設施，有信心可以捍衛我們的市場佔比。」

