蝦皮無預警全球裁員！開發人力砍約8%，全力押注AI、第一刀卻砍向工程師
東南亞電商龍頭蝦皮（Shopee）傳出全球大裁員。其母公司冬海集團本週起無預警向最核心的技術開發團隊揮刀，預計將縮減全球約8%的開發人力。諷刺的是，這波針對開發團隊的精簡計畫，正值冬海集團創辦人兼執行長李小冬大力倡導全面轉型、押注AI衝向一兆美元市值的關鍵時刻。
蝦皮低調裁員，砍8%開發人力
根據新加坡媒體《Vulcan Post》報導，這波裁員行動非常低調，蝦皮官方在內部並未發布任何公司級的全員公告，許多總部員工是在當天清晨赫然發現自己的內部工作帳號、電子郵件全面遭到停權鎖定，看到身旁同事陸續被召集到會議室並開始收拾私人物品時，才驚覺公司已經磨刀霍霍。
消息來源指出，新加坡總部重災區正是核心的 產品與工程團隊 。雖然冬海集團在新加坡並未成立工會，但該公司已提前向當地的創意媒體及出版業職工會通報這項「人力結構調整計畫」。職工會隨後派遣代表進駐裁員現場，確保受影響員工能獲得公平的補償方案。
被裁撤的員工所拿到的資遣費條件為：每服務滿一年給付一個月薪資，並額外加發兩個月的薪資作為緩衝補償。蝦皮官方發言人對此回應，公司會定期檢視人力需求，並根據業務與營運優先順序進行彈性調整，並承諾在過渡期間會為受影響的同仁提供必要的轉職支持。
延伸閱讀：矽谷裁員逼出百萬人危機感！台灣不裁員是危機還是優勢？
攜手Google研發AI購物助理，蝦皮押注AI轉型
這場裁員正值母公司冬海集團的戰略轉移時刻。李小冬去年10月在一封發給全體員工的備忘錄中，強調只要公司能將重心全面移轉、加倍押注在AI技術的開發與應用上，冬海集團的市值絕對有潛力在未來成長約10倍、衝上一兆美元市值。
為了實現AI願景，冬海集團在今年2月宣布與Google達成深度合作，預計在電商和遊戲平台Garena的全線業務中導入生成式AI，其中最核心的項目便是共同研發AI購物助理。
此外，知情人士也透露，冬海集團在5月成立了專業的投資偵察團隊，在全球範圍內大舉尋求具備潛力的AI標的，希望能繼電子商務之後，為集團挖掘出下一個支撐成長的超級引擎。
這場轉型大計的背後也面臨現實窘境。自去年9月冬海集團市值攀上約1,160億美元，股價一路下滑，如今已不到高峰的一半。今年以來國際油價的飆漲大幅壓抑了東南亞消費者的零售購買力，同時更讓電商最核心的物流與營運成本全面激增。
目前還無法確定此次裁員與AI轉型之間的關聯，不過AI淪為裁員藉口的「AI洗白」，已經是科技界受到廣泛討論的議題。
在新冠疫情期間，因應全球數位轉型與線上消費大爆發，多數科技大廠大舉擴編，然而隨著紅利消退，過大的組織漸漸成為負擔，許多科技巨頭在宣佈擁抱AI的同時，展開一輪又一輪的裁員，但究竟是真轉型，又或者只是裁員的藉口，開始受到外界的質疑。
對於這次裁員，蝦皮發言人已經對外證實，不過沒有透露具體的裁員人數，僅聲稱「我們會定期評估人力需求，不斷審查業務營運狀況，各個部門可能因為營運狀況及業務重點不定時進行調整。」
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資料來源：Bloomberg、Vulcan Post
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/陳建鈞
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