蝦皮物流車停路中卸貨 騎士理論司機竟錄影回嗆

台中市 / 綜合報導

台中西屯路上有民眾拍下蝦皮物流車停在馬路上直接卸貨，後方來車過不去，被迫跨越雙黃線逆向行車，後方騎士不滿上前提醒和物流車駕駛爆發口角，影片PO上網底下有人自稱是蝦皮物流承包商，他說物流車違停現象是蝦皮寵出來的，因為只要停在門市附近作業被開的紅單都可以上呈消單，駕駛根本不怕，對此蝦皮也回應會優化卸貨規劃。

物流車駕駛VS.騎士說：「這西屯路你有沒有看到，所有人都因為你這樣子要過黃線，你有看到嗎，你有看到這樣的交通嗎，你在跟蝦皮大聲是不是。」大型物流車停放路旁卸貨占據整條車道，所有車輛冒險跨越雙黃線通行，騎在後方的騎士忍無可忍直接開罵，卻遭到物流車駕駛大聲回嗆。

物流車駕駛說：「你要跟我比大聲是不是，不要那麼丟臉，我要走，(繼續)，趕快，你的警察呢，搞笑。」物流車駕駛不但不認錯，還挑釁拿出手機對著騎士一頓猛拍，甚至說到要報警也一臉不怕，物流車駕駛VS.騎士說：「可以，我跟你自拍，我把你車牌號碼拍下來，我會跟你們公司講，拜託趕快。」

昨(16)日中午11點多，台中西屯路，交通尖峰時段，騎士控訴蝦皮物流車，停放超過10分鐘，將整條車道堵死，騎士黃先生說：「他是用我們所有用路人的安全，去換取他們的商務上面的便利。」

PO文底下有人留言說，自己是蝦皮物流承包商之一，認為這個現象是蝦皮寵出來的，因為只要停在門市附近作業，被開的紅單都可以上呈消單，駕駛根本罰不怕，加上蝦皮有規定要在時間內完成作業，駕駛都會貪圖方便搶快。

第六分局何安派出所副所長林成華說：「加強取締交通違規執行。」物流車貪圖方便違規停車，對此蝦皮也文字回應會和物流公司協作，優化卸貨規劃，降低對民眾生活和交通秩序的影響。

