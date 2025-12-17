蝦皮物流車違停卸貨！他跟司機反應遭嗆「釘孤枝」 報警還被挑釁

有網友在Threads發文抱怨，在和蝦皮物流小貨車司機反應後，對方甚至大聲嗆聲，要「釘孤枝」。圖／翻攝自Threads

蝦皮物流車違規停車卸貨的亂象引發民怨，今年就曾多次被網友拍下影片PO上網抱怨，日前又有網友在Threads發文抱怨，在和蝦皮物流小貨車司機反應後，對方甚至大聲嗆聲，要「釘孤枝」，這也讓原PO忍不住直呼，「我們台灣，到底還要忍受這種奪命的交通毒瘤多久？」

日前有網友在Threads發文抱怨，12月16日中午11時30分左右，在台中市西屯路一處僅有單線道、交通繁忙的路段，一輛蝦皮大型貨車直接停在單車道上、店到店門口前卸貨，時間超過10分鐘，造成所有車輛被迫跨越雙黃線逆向行駛。

廣告 廣告

該名網友痛批，這樣的行為「不是臨停，是長時間完全封死車道」，直言「這不是塞車，是逼每一個人用命去賭。你不超車就卡死，你超了也不知道迎面而來的是什麼。」

更令原PO憤怒的是，當場向司機反應違停問題時，對方不但未立即移車，還出言嗆聲、威脅人身安全，甚至在他報警後「掏出手機跑到我面前，一邊強迫我跟他自拍，離開時還一臉挑釁地問我：『你的警察呢？』」

原PO強調，他理解貨運司機工作辛苦，也一向尊敬基層勞動者，但「這不代表任何人有資格拿整條馬路、所有用路人的性命，當成方便卸貨的代價。」他也直指，許多交通事故正是為了閃避違停車輛而發生，「一個急轉、一個視線死角，悲劇就發生了。」並呼籲社會正視長期存在的違停卸貨問題，避免憾事一再重演。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「身為北區蝦皮物流承包商之一必須跟你們說，這個現象是蝦皮寵出來的有規定要找到附近可以停車的地方再作業，但是如果附近沒有地方可停，那只要在門市附近，因為作業被開的紅單，都可以上呈消單，所以司機根本就罰不怕再加上蝦皮有規定要在什麼時間內完成作業，因此很多司機都是為了貪圖方便搶快」、「違停一定不對，但回歸現實，這種大貨量的運送到底怎麼不在店面前面的情況下搬運，理想化有人一定說要停在可以停得地方再搬運，但這時候又會有人靠邀貨怎麼還沒到」、「平時我都會站在送貨員的這邊，因為市區送貨真的很難，但是如果他是這種態度，我覺得他就要接受懲罰」。

事實上，蝦皮物流車今年就曾多次被網友拍下影片PO上網抱怨，今年3月時，台南市東區怡東路接東寧路口一輛蝦皮物流小貨車在車流量不小的路段進行大迴轉，當時已阻擋左右來車，完成轉彎後更直接停在快車道上卸貨，時間長達23分鐘。6月時，又有蝦皮物流車為了下貨，停在台南永康永華路單線雙向車道，直接卸貨，後方來車完全過不去，被迫跨越雙黃線逆向行車，也令許多民眾感到不滿。



回到原文

更多鏡報報導

「她們嫁出去就是為了跟丈夫睡」！印度共產黨勝選人厭女言論遭轟

網紅8年砸3574萬整成「翻版范冰冰」被騙婚！富二代老公「裸身緊貼男子照」瘋傳

寒流別鐵齒！零下20度街頭「男子血管當街破裂」…警一句話成警世金句