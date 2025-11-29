蝦皮用戶注意！「這超商」明年起停止國內寄取件服務

即時中心／温芸萱報導

蝦皮與OK超商宣布，自2026年1月1日起停止國內包裹寄取服務，屆時用戶將無法選擇OK超商作為配送或寄件點，但跨境包裹仍維持合作。賣家在1月1日23:59前申請的單號，仍可在1月1日至4日寄件，買家收到簡訊也能正常取件。

蝦皮用戶注意了！電商平台蝦皮與OK超商宣布，雙方將在2026年1月1日起分手，停止所有國內包裹的寄取服務。未來民眾在結帳時，將不會再看到OK超商作為取件與寄件選項，而使用OK門市寄取件、處理包裹的服務也將全面暫停。

因應合作關係調整，蝦皮與OK也額外設計了過渡期，避免大量包裹在年節前後造成混亂。依照新的作業規劃，只要賣家在2026年1月1日晚間11點59分前完成建立寄件編號，仍能在隔日起到1月4日止到OK門市完成寄件。另外，如果買家是在1月1日後才收到簡訊通知，也能到OK超商順利領貨，不會被退回。

蝦皮與OK超商宣布，雙方將在2026年1月1日起分手，停止所有國內包裹的寄取服務。（圖／翻攝自OK官網）

OK超商在最新公告中進一步說明，這波變動僅限「境內包裹」，而蝦皮的「海外訂單取件」仍維持不變。

雙方合作其實一直都是分分合合。OK在2022年3月與蝦皮啟動雙向寄取件合作，意外成為疫情期間的亮點，營收逆勢增長兩成以上，門市堆滿包裹的景象一度成為社群熱門話題。原先的獨家合作模式於2024年1月終止，但僅休息短短幾個月，雙方便又在同年6月重啟合作。

雙方停止合作的消息曝光後，立即在社群上掀起一陣討論潮，網友議題多圍繞在OK超商據點數量逐年減少。有民眾直言，自家附近的 OK 幾乎全撤點，質疑在失去蝦皮帶來的人潮後，門市經營恐怕更具挑戰。不少人回憶，早期OK靠著蝦皮帶動店內流量，有網友形容「以前整間店像被包裹淹沒」；但伴隨蝦皮自推「店到店」系統後，OK超商的角色也明顯被替代。

