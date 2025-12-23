蝦皮瘋改智取店！他列「2隱憂」領貨變麻煩 內行揭真相：最怕遇這狀況

生活中心／王文承報導

有網友發現，蝦皮原本有店員服務的門市越來越少，紛紛改裝成智取店，雖然便利性提升，但若遇到取貨問題卻無人能即時協助。（示意圖／資料照）

隨著科技日新月異，電商平台蝦皮為了節省人力成本，近年陸續在全台各地設立「智取店」，提供24小時無人、全自助的取貨與寄件服務。不過，有網友發現，原本有店員服務的門市越來越少，紛紛改裝成智取店，雖然便利性提升，但若遇到取貨問題卻無人能即時協助，也讓人感到困擾，貼文曝光後，掀起網友熱議。

蝦皮瘋改智取店 內行揭真相：怕遇這狀況



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己常使用的蝦皮取貨門市即將整修為「智取店」，同時也注意到住家附近的人工門市幾乎都陸續消失，改為無人取件模式。他提出兩項疑慮，第一是智取店雖然24小時營業，取貨、寄件相當方便，但一旦遇到包裹異常或操作問題，現場沒有店員可即時處理，反而讓人不安心。

原PO也進一步指出，他推測蝦皮大量改設智取店，主要是為了降低營運成本，但隨著人工門市取消，無論是打工族或正職人員，能夠就業的機會恐怕會越來越少，因此好奇詢問其他網友的看法。

貼文曝光後，立刻引發兩派網友論戰。不少人力挺智取店的便利性，直呼「方便，I人福音」、「智取比較好，凌晨也能拿」、「對蝦皮來說成本真的低很多」、「不用跟店員聊天，拿了就走」、「最重要的是沒有時間限制，隨時可取」。

不過，也有網友點出智取店的實際缺點，認為使用體驗未必完美，「智取店最大的問題就是櫃子的流動率」、「如果有人故意拖著不取貨，櫃位會被佔很久」、「櫃子數量有限，只要前面沒人取，我的包裹就無法上架」、「有時候光等櫃位空出來，就要拖好幾天，反而更慢」。

