蝦皮竟能買機車！網驚呼首見 官方小編笑：退貨要騎回店到店？

有網友透露在蝦皮買機車。機車示意畫面。（示意圖／報系資料照）

蝦皮竟然可以買機車！有網友在社群平台Threads上分享，自身在網路商店蝦皮買過最貴的東西就是要價7萬元的機車。貼文曝光後，讓網友都感到十分驚奇，連蝦皮官方小編都現身留言：「按退貨要騎回去店到店嗎？」

一名女網友在Threads上曬出照片分享，剛領到年終獎金後，在蝦皮上買了約7萬元的三陽機車，開心告別「菜籃車」。原PO也好奇詢問大家：「好奇大家在蝦皮買過最貴的東西是什麼？」

貼文曝光後迅速引起8萬多人按讚、380萬次瀏覽，網友直呼從沒想過有人會網購機車，「白金蝦會員路過，我承認我很會網購，但我真沒想過有人在蝦皮買摩托車」、「我以為我買神明桌已經很誇張了」、「好酷！第一次看到有人在蝦皮買車」、「瞬間看自己買的東西都不貴了」、「可以智取店領貨嗎」。

廣告 廣告

留言區也釣出蝦皮官方小編驚呼：「第一次看到有人在蝦皮買車！」更笑問「按退貨會是要騎回去店到店嗎？」讓網友們笑噴。

同時有網友好奇，買機車到底要如何取貨，曾在蝦皮買過機車的網友現身解答：「下單後店家會透過聊聊跟你要資料幫你領照，然後約時間交車，就會有貨車載著你的新車來給你，規費直接交給司機」。他們也透露，「機車在蝦皮買回饋3000蝦幣，直接秒升白金蝦」、「機車+1，我還在公司門口領貨」、「比實體店還便宜，有配合補助還有24期0利率，會員日還折扣2000元」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

李千娜2度道歉「宣布退出櫻花季」！ 律師曝阻止《世紀血案》上映方法

《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女