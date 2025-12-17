蝦皮聊聊變外遇工具！人妻偷情互叫寶貝狂送愛心 羞喊「中午後做容易高潮」

蝦皮賣場聊天功能竟變成偷情工具？一名人妻被抓包用「聊聊」和小王傳送露骨情話。（示意圖）

高雄一對從事殯葬業的夫妻結婚11年，李姓丈夫突發現李姓妻子和一名方姓男子過從甚密，透過手機定位發現李女和方男曾上摩鐵，2人不僅在LINE有曖昧對話，更疑似為了掩人耳目，竟用「蝦皮賣場」的聊聊功能傳愛意，不僅狂按愛心、互道早晚安，直呼「寶貝」「我愛你」，更有「你下面又都會偷吸」「中午過後做的時候就比較容易有高潮」等露骨對話，讓李姓丈夫怒告求償200萬元，李女則反指丈夫長期家暴，早就要離婚。

老婆搞失蹤 老公抓包定位在摩鐵

根據橋頭地院判決書，李男和李女2014年結婚，遇有2名未成年子女，2人均從事殯葬業，李女去年因工作認識殯葬業同事方男後，2人就過從甚密，李女時常藉故搞失蹤，李男發現2人有曖昧的LINE對話紀錄，去年9月更從李女的手機定位發現方男的車輛出現在澄清湖附近一家汽車旅館。

不只用LINE搞曖昧 蝦皮聊天內容更露骨

李男更發現2人利用蝦皮賣場的聊天功能聯繫，他們不僅叫對方寶貝，李女還讚方男「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」「因為你是我覺得很真心對我 而且你是我這一輩子目前最喜歡最喜歡的男人」「我真的很喜歡做這件事 但是早上比較不會那麼有高潮的感覺 跟你一樣有做有舒服就會很開心」「中午過後做的時候就比較容易高潮」，好幾次說很喜歡對方；方男也說「有時候快出來了」「但是忍一下就還好」「你下面又都會偷吸」等語，經常對彼此訴說「寶貝」、「我愛你」、互道早晚安、發送愛心符號，關心彼此生活細節，如同熱戀情侶。

李男指控，方男已保證不再會跟李女聯絡，但卻又繼續發展婚外情，去年10月還在義大醫院病床邊手牽手緊緊相依。李男稱異己配偶權遭侵害、精神遭受重大打擊，提告求償2人應連帶賠償200萬元。

早就要離婚？ 妻反控家暴、違法取證

然而李女則主張，李男未經同意在她手機裝定位App，並違法取得對話紀錄，侵害隱私權，應排除證據力。並稱她在義大醫院身體不舒服，方男是好友身分來幫她，沒有逾越朋友之情。她更反指李男長期控制、監視著她，讓她每天活在恐懼當中，婚姻早已存在許多問題，導致她精神衰弱無法正常工作，更曾聲請保護令保障自己的生命安全；2人已在今年3月離婚。

2人還否認有傳蝦皮對話紀錄，方男辯稱時間太久了不知道是不是自己傳的，但被法院比對帳號打臉。且2人在醫院互相依靠、手牽手的畫面也被拍下，法院認為這樣的行為已經明顯逾越一般正常朋友往來界線，應屬男女交往關係。法院指出，就算李女聲稱2人婚姻觀非睦或即將離婚、或是如李女聲稱李男有家暴行為，但在婚姻關係解消前，仍互負婚姻誠實義務，不是方男可以侵害他人配偶權的理由，也不能合理化李女不當交往的行為。

法院審酌雙方情況，認為李男要求賠償200萬元過高，應以20萬元為適當，其餘部分駁回；可上訴。

