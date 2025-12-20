蝦皮聲明：張文未從平台買犯案煙霧彈和刀具
台北捷運台北車站、捷運中山站周邊昨天（19日）發生27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，含嫌犯張文共釀4死11傷。蝦皮購物今天發聲明，張文於平台購買商品主要為一般生活與戶外用品，並無犯案用煙霧彈及大型刀具。
檢警查獲張文在大同區旅社內的平板電腦，經破解後從中發現內存犯案計畫資料。此外，警方瀏覽張文的蝦皮購買紀錄，發現有拖式行李箱及汽油桶等。
蝦皮今天發表聲明指出，經與北市刑大提供資料比對查證，張文的帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。
蝦皮表示，經查相關商品均屬依法可販售的品項。蝦皮已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。
