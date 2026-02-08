蝦皮能買機車 官方小編也驚訝：第一次看到

一名網友分享，領完年終後在蝦皮平台下單購買機車，並詢問其他人「在蝦皮買過最貴的東西是什麼?」，該貼文曝光後引發熱議，甚至釣出蝦皮小編驚呼：「第一次看到有人在蝦皮買車」。

有網友分享在蝦皮網購平台購買一輛機車，該篇貼文曝光後，立刻引發熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網友在threads分享自己在蝦皮購買機車的經驗，貼文曝光後，大批網友留言討論，有人開玩笑詢問「選擇貨到付款，超商店員會直接騎機車出來嗎？」、「這樣寄智取店到店是不是會整面牆都打開？」，也有網友坦言「我很會網購，但沒想過有人會在蝦皮買機車。」留言中，甚至釣出蝦皮官方小編打趣表示，「第一次看到有人在蝦皮買車，按退貨是要騎回去店到店嗎?」

針對網友最關心的取貨與退貨機制，有過來人分享實際經驗，表示自己2年前曾在蝦皮購買機車，下單後店家會透過私訊索取個人資料，協助辦理領牌手續，待車輛組裝完成後再約定時間交車，通常是由貨車運送到府，收車時再將規費交給司機。至於退貨問題，該名網友解釋，除非機車本身有重大瑕疵，否則一旦完成領牌，基本上就無法退貨。

