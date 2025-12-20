蝦皮買汽油桶和拖車！恐攻前囂張走進車庫潑油燒車 張文縱火畫面曝光

張文19日下午先到長安東路巷弄內縱火，他囂張走進民眾車庫潑油，犯案過程都被監視器清楚拍下。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文到台北車站和中山區誠品南西店丟擲煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇，而張文規劃多時，曾在蝦皮購買汽油桶和拖車，在殺人前還4度縱火，犯案後5度變裝躲避查緝，他則在圍捕中墜樓身亡，確切事故原因則仍須釐清。

警方調查，張文17日開始投宿千慧飯店並連住三晚，他19日下午3時40分，先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火。

根據監視器畫面，張文19日下午3時許騎紅色機車到長安東路巷弄，持汽油桶囂張走進民眾的車庫，在汽機車旁潑灑汽油並點燃，他連安全帽都沒有摘下就離開，先後犯案不到5分鐘，而他在周邊3度縱火，導致2台自小客車、3台重機毀損。

他隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝，後又到台北車站與誠品南西店投擲煙霧彈和砍人，自己也在圍捕中墜樓身亡，這起事故釀成4死11傷悲劇，確切案發動機則仍待釐清。

