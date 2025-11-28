蝦皮買「假護理師證書」竟成功錄取榮總！台南女心虛秒自首

根據法院判決書指出，張姓女子明知自己並未具備護理師資格，也非國立台中科技大學畢業，卻在2022年9月及2024年6月間，分別從蝦皮購物網站購入偽造的考試院「111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試」護理師證書、考試及格證書，以及台中科技大學學士學位證書各1份。

今年5月間，張女持著這些偽造文件前往高雄榮民總醫院台南分院應徵護理師職位。面試過程中，她向面試官謊稱擁有護理師證書且畢業於國立台中科技大學，成功取得面試人員信任，順利通過審核獲得錄取通知。

6月9日，張女前往醫院報到，並繳交3份偽造證書完成入職手續。然而到職第2天，她突然感到心虛不安，於6月11日主動前往台南地檢署投案自首，坦承使用假證書應徵工作。醫院方面隨後向考試院查證，確認張女從未通過護理師國家考試，也未取得相關證照，全案因此曝光。

台南地方法院審理此案時表示，張女明知未通過護理師國家考試，卻使用偽造特種文書應徵醫療院所護理師職位，法治觀念確有重大偏差。法官指出，醫療護理業務具有高度專業性，直接關係民眾生命及身體健康等重大法益，不應給予過輕懲罰，以免行為人心存僥倖再犯。

不過法院也考量張女符合自首要件，可獲減刑，且實際到職工作時間僅2天，並未因無法勝任工作而造成他人生命或身體危害。審酌張女雖有竊盜前科，但犯後坦承犯行，態度良好，認為其無再犯之虞。

最終法院依行使偽造特種文書罪，判處張女拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。緩刑期間須接受保護管束，並應依執行檢察官命令，向指定之政府機關或公益機構提供40小時義務勞務。法院同時沒收張女購買的偽造考試及格證書及學位證明。全案仍可上訴。

