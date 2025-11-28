蝦皮買「假護理師證書」竟騙過面試官 台南女榮總上班2天心虛自首

台南張姓女子在蝦皮購買偽造證書，騙過面試官錄護理師。（示意圖，photoAC）

台南一名張姓女子今年5月到高雄榮民總醫院台南分院應徵護理師工作，竟用從蝦皮買來的偽造國考合格證書、護理師證書與國立台中科技大學畢業文憑，成功騙過面試官獲得錄取。然而張女到職僅2天，就因良心不安，主動到台南地檢署自首。台南地院審酌案情後，依行使偽造特種文書罪，判張女拘役50天，得易科罰金，緩刑2年，且須提供40小時義務勞務。

判決指出，張女先分別在2022年9月間、2024年6月間，從蝦皮購物網站上，購入偽造的國考合格證書（111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試）、護理師證書與中科大畢業證書各1紙。並在今年5月間赴高雄榮總台南分院徵選護理師，佯稱具備護理師證照且畢業於中科大，因面試官誤信而錄取。

張女今年6月9日報到時交付上述3張偽造證書，但上班僅2天，就心虛前往南檢自首。同一時間，醫院也發現張女其實沒有國考合格證書。

台南地院審酌後，認為張女雖然工作時間短暫，也未因無法勝任工作造成他人生命危害，但醫療護理業務具高度專業性，攸關他人性命、身體健康的重大法益，不應給予過輕懲罰，以免被告心存僥倖日後再犯。

最後法官依行使偽造特種文書罪，判處拘役50天，得易科罰金（每日折算1千元）。緩刑2年，期間付保護管束，張女還須完成40小時義務勞務。全案可上訴。

