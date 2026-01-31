蝦皮賣家上榜！消費爭議不友善黑名單曝光 一場演唱會讓Klook和這公司都入列

農曆春節倒數2周，保障民眾預購春節年菜及圍爐訂席權益，台北市法務局近日針對飯店、餐廳、通路平台進行專案查核，19家被查核的店家中高達10家業者有違規，北市已要求業者限期改正。繼年菜查核後，北市府今（31）日再公布2025年第4季「不友善企業經營者」名單，前3名依序為蝦皮、滿場娛樂、Klook，法務局表示，必要時將發動稽查，或邀請業者到市府「喝咖啡」。

北市法務局發布去年第4季消費爭議申訴案件中，經通知卻無故不到場協商之「不友善企業經營者」名單，共計142家次業者缺席消費爭議協商會議，前3名為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司（蝦皮）」平台的個人賣家（累計12次）、「滿場娛樂有限公司」（累計10次）、「客遊天下旅行社有限公司（Klook）」，累計5次。

業者消極出席下場？北市府：情節嚴重者將發布 消費警訊

市府指出，依北市消費者保護自治條例第25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議之業者，北市府得於網路或媒體公告。法務局強調，針對無故缺席、未積極妥適處理爭議的業者，依規定公告後，必要時將發動聯合稽查，或邀請業者到「市政府喝咖啡」命業者提出精進說明及改善方案，敦促業者積極出席市府召開的協商會議提高消費爭議妥處機會，以維護消費者權益，而情節嚴重者將發布消費警訊。​

廣告 廣告

不少民眾習慣在蝦皮網購商品，北市法務局新聞稿中提到，蝦皮賣家被訴的主因，來自於消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符的商品，而蝦皮賣家消極出席協商會議。至於滿場娛樂、Klook客路，主要在於「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票爭議；法務局提到，主辦單位「滿場娛樂」已被以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並被文化局依法裁罰10萬元在案，法務局也要求Klook平台積極協助退票。

更多風傳媒報導

