蝦皮賣家遭抽超高手續費「收益變負數」！釣出一大票苦主：怎麼不去搶

近日多位蝦皮賣家在Threads上抱怨「免運新制」。示意圖／翻攝自Google街景

蝦皮近年成為國人最愛用的網購平台之一，不過近期有大量賣家在社群上抱怨，平台新制對於小型賣家極其不友善，甚至出現「負數收益」的慘況，掀起熱議。對此，有網友呼籲賣家們快做「這件事」，以免繼續被官方宰割。

近日有多名蝦皮賣家在Threads平台曬出慘痛經驗，紛紛抱怨賣出商品後，都遭扣除超高手續費，有人賣出99元商品，就被抽成70元，最終只拿到29元的收益。有的人更慘，商品標價只有7元，不料賣出後仍被扣除62元的手續費，最終進帳為「-55元」。

廣告 廣告

此外，多位賣家齊聲指出，遭官方扣除的手續費都「高於實際收益」，直呼蝦皮的免運政策根本就是割韭菜。

一名網友抱怨自己遭蝦皮扣取手續費後，收益呈現負數。圖／翻攝自Threads

對此，有網友解釋，蝦皮自2026年1月1日起，全面更新「免運及進階賣家專案」與收費模式，所有賣家都必須參加免運專案，若在2025年底前未主動選擇，就會被官方「自動套入」方案二，也就是每筆訂單會被固定扣除60元的服務費。

蝦皮賣家政策顯示，方案一將依照訂單金額抽成，比例為6%，簡單來說就是商品價格越貴，就會被扣除越高的手續費；方案二則為固定「每單扣除60元」，官方解釋，這樣的模式適用高價訂單，「可以協助賣家降低免運經營成本、靈活配置費用並提升轉換表現。」

蝦皮宣布免運新制。圖／翻攝自蝦皮官網

相關貼文曝光後掀起網友熱議，有人直言「官方在很久之前就有說12/26還不選方案會直接歸類在報名方案二」，不過也有人表示，未來恐出現新的競爭者（網購平台），提供更優惠的模式吸引賣家，「蝦皮賣家集體大離潮，這時候蝦皮才趕緊出來做補救，但已經為時已晚的因果劇」。



回到原文

更多鏡報報導

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開

90%人都用錯！醫曝鼻噴劑「少1步驟」效果大不同

高三女兒學測考爆！父突開Google地圖安慰 一席話暖哭上萬網友

妹子吃墮胎藥「胎兒沒流掉」 醫檢查大驚：沒在子宮內、胎兒發育在內臟上！