蝦皮賣家「喪禮毛巾盒」當包裝 買家當場秒退怒批觸霉頭

一名消費者在蝦皮購買二手物品後前往取貨，卻因賣家使用喪禮專用的答禮毛巾盒作為包裝而當場退貨。該買家在臉書社團發文痛批此舉觸霉頭，引發網友熱議，多數人認為賣家行為已非單純廢物利用，而是惡意滿滿。

一名消費者在蝦皮購買二手物品，賣家卻使用喪禮專用的答禮毛巾盒當包裝。（圖／翻攝「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單）

這起消費糾紛發生在知名電商平台蝦皮。受害買家在臉書專頁「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」還原經過，指出拆開包裹的瞬間，映入眼簾的竟是傳統喪家用來回贈親友的感謝盒。這種極具禁忌意味的包裝讓其完全無法接受，原PO表示：「我無法接受這個二手包裝，真的很不舒服，我解鎖秒取秒退的成就了」。

貼文曝光後隨即引爆網友熱議與瘋狂轉發。有網友留言砲轟，「那個賣家我要封鎖，尊重2字不會寫」也有人質疑，「也太不尊重人了，找個一般的紙盒很難嗎？太觸霉頭了」。更有網友直言，「這樣的包裝完全不尊重人。」、「這不是買家介不介意，這是對人基本的尊重吧」。

在一片撻伐聲中，有網友甚至表示，「就算是用衛生棉盒寄貨我都能接受，但用這個真的不行。」、「雖然環保包裝值得支持，不過我認為在販售商品時，包裝與出貨仍應兼顧基本的專業與品質，這也是對消費者的尊重。」部分網友則以幽默回應，建議原PO「用一張紙畫一個白包樣式、中間寫節哀，用膠帶都貼在上面裡面放一塊，再退貨，他成功的比不取貨買家還出圈的賣家」也有人諷刺，「這賣家是想讓大家都沾沾晦氣嗎？」

