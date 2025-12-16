蝦皮賣減肥藥「爆so錠」一查竟是毒品！累犯女分裝賣遭逮 下場慘了

記者林意筑／彰化報導

趙女在蝦皮賣場上販售減肥藥，經檢驗發現竟是毒品成分。（示意圖／PIXABAY）

彰化一名趙姓婦人從網路上購買減肥藥，將其取名為「爆so錠」自行分裝販售，經彰化縣衛生局檢驗，發現藥物中含有四級毒品「西布曲明」，事後趙女不但無法提供檢驗證明，也不確定實際賣出的量，經彰化地院審結，依違反藥事法裁定緩刑兩年，罰金15萬元，可上訴。

據判決書指出，2003年時，趙女就曾在網路上販售禁藥，當時就遭嘉義地檢署檢察官緩起訴處分，不過趙女仍不知警惕，2023年時從操舊業，依然大批購入來路不明的禁藥，將其分裝、改名為「爆so錠」後於網路賣場蝦皮販售，且以「膠囊 排便 酵素 草本 ROB」、「多件優惠 更划算 爆so頑固沒吃過不要說無效 可分期 刷卡」等標語來吸引民眾購買。

廣告 廣告

據了解，透過中樞神經抑制食慾，最初被用在減肥藥，因會增加高血壓、心律不整等心血管疾病風險，世界多數國家已停用，我國列為第四級毒品，禁止販售、運輸。去（2024）年彰化縣政府衛生局網路巡邏時，發現趙女所販售的膠囊內含有四級毒品「西布曲明」成分，經通知趙女到案說明，她供稱，她從蝦皮網購膠囊進行分裝，商品外包裝是她做的，不過沒辦法提供檢驗證明，究竟賣出多少她也不確定。

經彰化地院審理，認為趙女犯後坦承犯行，足認已有悔意，相信經此偵審程序及刑之宣告的教訓，當知所警惕而無再犯之虞，所宣告有期徒刑6月暫不執行為適當，併予宣告緩刑兩年，但認為另有課予一定負擔之必要，因此諭知趙婦在判決確定之日起1年內應支付罰金15萬元，以資警惕。

更多三立新聞網報導

逆向闖入台灣大道！沿路狂飆BRT公車道 轎車三寶行徑全曝光

彰化某高職爆霸凌！高三女逼同學「喝馬桶水」又拿排泄物抹書包

激戰國中妹1次就懷孕！少女爸氣炸怒告 彰化男分25期賠錢換緩刑

台中休旅車「恐怖大迴轉」擊落殘障機車！86歲老翁連人帶車噴飛送醫

