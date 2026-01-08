蝦皮賣過年糖果！賣家誠實勸「難吃別買」一票人笑翻

有網友分享，近日在蝦皮上看到過年常見的糖果，賣家竟直接在標題寫下「超難吃」，直呼「第一次看到叫人家不要買的」。（圖／翻攝畫面）





農曆春節將至，除了劉德華某些「限定食品」也即將解除封印，有網友分享，近日在蝦皮上看到過年常見的糖果，賣家竟直接在標題寫下「超難吃」，直呼「第一次看到叫人家不要買的」。

賣家太誠實

一名網友在Dcard上發文分享，近日在蝦皮上看到一款常見於年節糖果盤的「三色軟糖」，賣家竟直接在標題寫「我不懂，超難吃，不要買」，讓原PO直呼「也太誠實，第一次看到叫大家不要買的」，賣家甚至還會回覆評價稍低的顧客「就跟你說不好吃還買，買了還給我三星？」

許多網友也被店家的直腸子逗笑，留言表示「賣家回覆好好笑」、「這個賣家好可愛想去朝聖」、「第一次覺得該檢討買家的」。

賣家太誠實逗笑網友。（圖／翻攝自Dcard）

三色軟糖評價不一

不過，原PO也認同店家說法，表示「以前真的覺得這種三色軟糖好難吃，吃起來沒什麼味道感覺塑膠塑膠的，新年每次糖果都剩這款」。

對此，許多網友紛紛點頭「這個真的超難吃，小時候最怕的軟糖」、「我真的也不懂這個糖」，但也有網友表示「我很喜歡耶」、「紅綠燈（軟糖別稱）明明一百分」，讓某位網友笑說「這東西跟香菜差不多」。

貼文引起討論。（圖／翻攝自Dcard）

