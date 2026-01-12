蝦皮購物三度榮獲1111幸福企業金獎

蝦皮購物再度獲得幸福企業金獎殊榮。

▲蝦皮購物再度獲得幸福企業金獎殊榮。

由1111人力銀行主辦的「2025 幸福企業票選」揭曉，蝦皮購物再度榮獲金獎肯定，第三度獲得幸福企業金獎殊榮。對於節奏快速的電商產業而言，這項肯定不只是企業榮譽，也反映出蝦皮購物持續以開放且重視創新的人才治理策略，回應員工期待，讓「幸福職場」不只停留在口號。

今年「幸福企業票選」以ESG永續為評選核心，在台灣面臨少子化的挑戰下，特別關注企業是否在員工關懷、育兒支持與組織治理上具體落實。從企業永續角度來看，蝦皮購物推動多元共融的職場環境，透過提供在職父母彈性工時、新手爸媽護理關懷、孕婦居家工作申請等制度，打造親職友善的工作環境，協助員工在不同人生階段仍能穩定投入職涯發展，讓人才治理成為企業永續經營的一環。

廣告 廣告

蝦皮購物將「開放回饋」視為組織文化治理的一部分，除日常的員工意見調查與建議問卷外，定期舉辦台灣企業中相對少見的員工大會，讓員工能在非正式、不拘階層的情境下，直接與最高主管互動、提出想法與建議，打破傳統階級隔閡，建立上下暢通的雙向溝通管道。

同時，蝦皮購物亦透過年度核心價值觀獎，表彰在日常工作中實踐企業價值的員工，並設立創新的傑出專案獎，肯定員工突破框架提出創新想法的實際成果，並定期舉辦各種員工同樂活動，逐步內化為長期運作的文化基礎。

在人才培育與發展面向，蝦皮購物依據年度需求規劃多達160多個主題的多元課程，建構完整的學習藍圖，並針對不同職級提供職涯發展工具，2025年課程參與人數高達2,000人次。此外，也制定公開透明的內部與跨國轉調機制，讓員工能依自身興趣與專長探索不同可能，強化組織內部的人才韌性與長期留才基礎。

蝦皮購物無論是支持在職父母、重視心理健康，或是透過制度化回饋與職涯機制強化組織透明度，皆將員工視為長期價值創造者。另外，也鼓勵同仁積極參與多元公益活動，包括蝦皮公益樂園、陪伴長者辦年貨志工募集、蝦皮愛心物資箱、淨灘活動等，三年來累積參與人次破千人，攜手夥伴共創更溫暖的社會與職場

未來，蝦皮購物將持續在ESG與人才永續的框架下，滾動式完善職場制度，回應產業變化與社會結構挑戰，讓幸福職場成為企業永續經營的日常。