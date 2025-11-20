蝦皮購物推全站大免運 試行、上路時間曝

▲蝦皮購物將在推出12月6日和12月13日試行「全站大免運」方案。（圖／記者陳明中攝）

[NOWnews今日新聞] 蝦皮購物是國人相當喜歡購物的平台，剛推行時「免運」措施更是吸引不少死忠消費者，今年也即將式邁入在台經營第十年，蝦皮今（20）日宣布，即將在12 月 6 日和 13 日進行試行「全站大免運」方案，消費者將享有全站免領券、不限店家的免運優惠，應預計在明（2026）年 1 月起正式上線，屆時將做到天天全站免運，不限店、不限次數。

根據蝦皮購物企業內部統計，約 7 成的消費者將運費列為購買決策的關鍵因素。而參與過免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近 4 成，證明降低運費門檻是縮短消費者猶豫時間、提升轉換率的有效策略。

也因此，蝦皮購物宣布將在12月6日和13日將試行「全站大免運」，為全站免領券且不限店家，店取滿199元、宅配滿490元即可免運優惠；預計2026年1月起全面實施，天天全站免運，不限店不限次。此外，在2026 年起，蝦皮平台所有賣家也將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能與樣品促銷模組，等更多行銷資源與輔助工具，協助賣家提升曝光與成交效率。專案費率亦將從 7％ 降至 6％。

不過，「全站大免運」活動排除冷鏈及部份材積過大的商品，並限使用指定物流。詳細適用範圍與規定，將以蝦皮購物官網公告為準。

