蝦皮購物推「全站免運」12 月試行、2026 年全面實施
近年台灣電商市場快速發展，各業者持續在優惠、物流與使用體驗上進行升級，提供更便利的消費選擇。其中，「免運門檻」已成為最影響消費者網購決策的重要因素。蝦皮購物今（20）日宣布，12月6日和13日將試行「全站大免運」，全站免領券且不限店家，店取滿199元、宅配滿490元即可免運優惠；預計2026年1月起全面實施，天天全站免運，不限店不限次。
今年是蝦皮在台經營第10年，平台持續強化服務創新、基礎建設與行銷資源投入。這次「全站大免運」方案，主要配合消費者喜歡「免運」的購物偏好，進一步提升網購體驗，賣家也會感受到營業額顯著成長。
2026 年起蝦皮平台所有賣家也將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能與樣品促銷模組，等更多行銷資源與輔助工具，協助賣家提升曝光與成交效率。專案費率亦將從 7％ 降至 6％。
蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰說明，根據平台內部統計，約7成消費者將運費列為購買決策關鍵，而參與免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近4成；顯示降低運費門檻可有效縮短消費者猶豫時間並提升轉換率。此外，消費者的購物決策核心已從單純比價延伸至流程便利性，免運亦從加值優惠成為優秀購物體驗的必需品。
「全站大免運」活動排除冷鏈及部份材積過大的商品，並限使用指定物流。詳細適用範圍與規定以蝦皮購物官網公告為準。
其他人也在看
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略
最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。Yahoo好好買 ・ 5 小時前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 20 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
《國際產業》谷歌在台灣開設AI工程中心 美國以外最大
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】谷歌(Google)周四宣布，在台灣開設美國本土以外的、全球最大的人工智慧(AI)基礎設施硬體工程中心。 谷歌雲端(Google Cloud)的平台基礎設施工程副總裁馬穆德(Aamer Mahmood)說，在台北開發和測試的技術，被部署在全球的谷歌資料中心，而這些資料中心進而驅動了數十億人每天所依賴的谷歌裝置。 馬穆德說，這不僅是對辦公室的投資，也是對生態系的投資，證明了台灣作為全球人工智慧創新中心的重要地位。 總統賴清德也出席了開幕儀式，稱谷歌此舉展現了對台灣的長期投資承諾，並指出台灣不僅是全球科技供應鏈的重要中心，也是安全可靠的AI的關鍵中心。 台灣官方一直警告使用中國大陸AI系統的風險。但中方一直對外駁斥這些擔憂。 谷歌新的辦公室位於台北市士林區劍潭捷運站附近的「CAAM承德168」，鄰近北士科。 谷歌雲端的平台研發總經理摩爾(Greg Moore)表示，新的AI基礎建設研發中心將聚集上百位員工，重點不在規模，而是速度和實力。他強調，台灣新辦公室是谷歌全球AI基礎建設研發中心，設有超過10個專業實驗室，方便不同團隊測試、驗證和完善Google下一代A時報資訊 ・ 2 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 3 小時前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前