蝦皮購物攜手公益團體 募集總額年增50%

[NOWnews今日新聞] 蝦皮購物今（12/30）公布 2025 年度公益成果，全年募集總額成長 50%，首次捐款用戶更較去年翻倍，顯示數位公益已逐步成為民眾發揮善心的選擇。回顧平台在台營運十年，提供用戶支持公益團體的管道，讓用戶在日常生活動，以捐款、義賣等方式參與公益，涵蓋老人照護、弱勢兒童關懷、動物保護及婦女支持等議題。

自 2019 年起，蝦皮購物攜手超過全台過半數逾 200 間的公益團體，長期支持偏鄉教育、弱勢兒少與社會救助等議題。並於 2020 年推動「百元捐」專案，讓用戶能夠一鍵參與捐款、捐物資，讓日常的購物習慣轉為即時的公益支持。同時，蝦皮購物也於 2021 年起推動「公益兒童樂園」計畫，連續三年包下遊樂園請弱勢家庭共享時光，讓超過 3,000 名兒童與家人度過難忘的一天。

根據台灣公益團體自律聯盟 2024 年研究報告(註1)指出，台灣 18 至 49 歲捐款者占比約52%，而蝦皮購物平台 18 至 49 歲捐款用戶占比高達 83%，顯示蝦皮成功吸引年輕族群關注並投入公益行動。報告亦指出，年齡越低的捐款者，越傾向透過社群媒體獲取公益團體的捐款訊息。與蝦皮合作的公益團體不僅透過平台進行線上募款，更運用平台蝦皮短影音與蝦皮直播工具，與民眾建立更緊密的連結。

此外，在社群上擁有高人氣的蝦皮小編們，在今年也走進公益團體據點擔任志工，並使用創意新穎的視角紀錄，讓長照、身心障礙、動保等公益議題被更多人看見。在平台、公益團體與用戶的共同努力之下，2025 年公益行動的參與人數、義賣與捐款規模皆持續擴大，對比去年同期，公益捐款金額激增6成、義賣金額也提升近4成，展現用戶善意被有效串聯與放大的成果。

延續 2025 年的公益動能，蝦皮購物也將於 2026 年擴大支持公益團體，除免除「成交手續費」、「預購訂單服務費」，針對公益團體的義賣商品，若訂單金額達指定免運門檻，蝦皮購物也將全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費，降低消費者支持公益商品的門檻，讓更多善意能被付諸行動。

在推動公益的同時，蝦皮購物也持續推動「環保無包裝」，讓賣家可以有效降低紙箱、膠帶與填充物的使用；買家也能減少囤積紙箱與垃圾處理的困擾，只要用購物袋就能輕鬆取貨，讓網購更簡單；更環保。根據蝦皮購物數據，2025 年全站無包裝商品訂單量成長 3 倍，目前已有超過 300 萬名用戶使用過「環保無包裝」，全年減碳效益上看 1.3 萬公噸。未來，蝦皮購物將持續以創新行動支持公益與環保，攜手消費者與社福團體，共同打造更友善、更永續的社會。

註1：台灣公益團體自律聯盟2024年研究報告：共築信任橋樑 非營利組織與捐款人的新時代對話

