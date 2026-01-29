蝦皮購物攜手YouTube磨刀玩內容導購 已躍為台灣第3大零售通路！

蝦皮購物總經理李毓晨今（29）日出席「蝦皮購物YouTube Shopping聯盟計劃台灣發表會」。

一個是在台最強影音平台，一個是在台最強C2C購物平台，YouTube Shopping聯盟計劃今（29）日在台正式推出，蝦皮購物看準「影音與KOL推薦」已逐步主導消費者購物決策，蝦皮購物將其分潤計劃延伸至YouTube平台，成為蝦皮購物下一個10年的發展新局。值得注意的是，蝦皮購物在台布建的店到店數量已經超過2,700個據點，比萊爾富加上OK超商的店數還多，且蝦皮購物的展店計劃今（2026）年仍強力推進中！

YouTube Shopping聯盟計劃在各地市場會找尋最適合的電商進行測試與推廣，在台灣市場，YouTube則是找上了蝦皮購物，並強調，先前在南韓市場實測的結果相當不錯，而此合作模式在台灣也已經完成測試。

說得白話一點，蝦皮購物YouTube Shopping聯盟計劃其實就是導購，將YouTube上的創作者視為個人廣告，過去創作者得找廣告商談團購或是業配廣告，現在YouTube導入蝦皮購物助陣，創作者有了第3種選擇。

在「YouTube Shopping聯盟計劃」的框架下，創作者不用負責談貨源，台灣市場由蝦皮購物平台上的賣家提供商品給下單的消費者，讓創作者的流量可以藉由內容導購成為變現方式。

而蝦皮購物之所以能接下YouTube的合作重任，除了已經擁有千萬會員數與為數眾多的賣家外，在自建通路上的布局更是受到注目，高掛著蝦皮店到店招牌的店數已經突破2,700個，萊爾富加上OK超商的店數都還追不上蝦皮購物。

不僅如此，蝦皮店到店的位置也逐漸從冷門巷弄推進至熱鬧地段，已經鴨子滑水成為全台第3大零售通路，僅次於統一超商與全家便利商店。

蝦皮購物更是看好「影音與KOL推薦」將成為消費者購物決策的重要參考，蝦皮購物推出分潤計劃，蝦皮上的賣家僅需一鍵開啟商品分潤，就能立即連結YouTube平台上超過15萬名KOL與素人創作者，協助中小賣家能接下創作者將內容影響力轉化而來的新客與訂單。

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆則是指出，「YouTube 是台灣 1,800 萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，啟動 『YouTube Shopping 聯盟計畫』，讓台灣的觀眾實現『看到就是買到』的無縫體驗；在 42 天試行期間促成約 9,000筆交易的成果。」

