蝦皮購物攜手YouTube磨刀玩內容導購 已躍為台灣第3大零售通路！
一個是在台最強影音平台，一個是在台最強C2C購物平台，YouTube Shopping聯盟計劃今（29）日在台正式推出，蝦皮購物看準「影音與KOL推薦」已逐步主導消費者購物決策，蝦皮購物將其分潤計劃延伸至YouTube平台，成為蝦皮購物下一個10年的發展新局。值得注意的是，蝦皮購物在台布建的店到店數量已經超過2,700個據點，比萊爾富加上OK超商的店數還多，且蝦皮購物的展店計劃今（2026）年仍強力推進中！
YouTube Shopping聯盟計劃在各地市場會找尋最適合的電商進行測試與推廣，在台灣市場，YouTube則是找上了蝦皮購物，並強調，先前在南韓市場實測的結果相當不錯，而此合作模式在台灣也已經完成測試。
說得白話一點，蝦皮購物YouTube Shopping聯盟計劃其實就是導購，將YouTube上的創作者視為個人廣告，過去創作者得找廣告商談團購或是業配廣告，現在YouTube導入蝦皮購物助陣，創作者有了第3種選擇。
在「YouTube Shopping聯盟計劃」的框架下，創作者不用負責談貨源，台灣市場由蝦皮購物平台上的賣家提供商品給下單的消費者，讓創作者的流量可以藉由內容導購成為變現方式。
而蝦皮購物之所以能接下YouTube的合作重任，除了已經擁有千萬會員數與為數眾多的賣家外，在自建通路上的布局更是受到注目，高掛著蝦皮店到店招牌的店數已經突破2,700個，萊爾富加上OK超商的店數都還追不上蝦皮購物。
不僅如此，蝦皮店到店的位置也逐漸從冷門巷弄推進至熱鬧地段，已經鴨子滑水成為全台第3大零售通路，僅次於統一超商與全家便利商店。
蝦皮購物更是看好「影音與KOL推薦」將成為消費者購物決策的重要參考，蝦皮購物推出分潤計劃，蝦皮上的賣家僅需一鍵開啟商品分潤，就能立即連結YouTube平台上超過15萬名KOL與素人創作者，協助中小賣家能接下創作者將內容影響力轉化而來的新客與訂單。
YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆則是指出，「YouTube 是台灣 1,800 萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，啟動 『YouTube Shopping 聯盟計畫』，讓台灣的觀眾實現『看到就是買到』的無縫體驗；在 42 天試行期間促成約 9,000筆交易的成果。」
更多鏡週刊報導
直擊超百米「護國神柱」 CIP渢妙離岸風場拚2027年如期完工
金管會新春記者會2／2年有感成績單揭曉 彭金隆：持續「安全與發展並進」原則和防詐
金管會新春記者會1／展望2026年7大面向推進 壽險業年省900億元避險成本配套2月出爐
其他人也在看
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
免費時代終結？LINE Premium每月165元登台 5大升級功能首波曝光
[Newtalk新聞] 社群平台「全免費」時代恐將終結，用戶未來想享有完整功能得掏腰包。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE確定將於2026年上半年在台推出「LINE Premium」，每月收費165元。台灣為全球第三個上線市場，官方強調基礎功能免費，付費則能解決跨系統備份痛點並享有加值服務，這也意味著社群經營正轉向「核心免費、進階付費」模式。 目前全球的社群訂閱制，如Snapchat 付費訂閱戶已突破1600萬人，因此顯現出社群變現模式並非不可行，至於LINE與Meta能否在台灣成功複製此模式，仍待市場考驗。而針對用戶最在意的功能限制，LINE Premium首波釋出5大升級亮點，希望以實用性來吸引用戶買單： 1.雲端備份打破系統高牆：過往跨系統換機最頭痛的資料轉移問題有解。訂閱戶享有100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，且支援iOS與Android雙系統間的無痛匯入，徹底解決檔案過期與跨系統遺失的焦慮。2.相簿不再只存照片：功能大躍進，開放用戶直接將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可在相簿存放100支影片(單支上限5分鐘或200MB)新頭殼 ・ 1 天前 ・ 17則留言
只有今天！1元起限量搶，日本獅王LION 超殺必搶神物一次看 省荷包攻略
最低$1限量搶，獅王品牌日，1/28限時1天開搶，除了下殺33折起外，滿額還有折價、領購物金、送超多好禮，好康多到手刀隨時準備好開搶，本篇幫你把這次所有必搶、高CP值，全部整理給你，照著買絕對省超大。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1億大紅包來囉！大樂透今晚開獎 台彩6獎齊發
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩大樂透第115000008期在今（27）晚開獎，中獎獎號為：「04、11、24、25、29、30」，特別號則是「08」；本期頭獎獎金為1...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年輕老闆邀員工一起玩 刮中10萬再中100萬
[NOWnews今日新聞]台灣彩券新春刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」陸續傳出有人刮中大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在彰化縣二林鎮有一位工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 143則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 252則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 51則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 18則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 5 小時前 ・ 7則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 228則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 12則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 44則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 222則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 11則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 2則留言