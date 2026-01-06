蝦皮購物新年擦亮「免運費」花招 「蝦皮全站大免運」千萬會員都可用

蝦皮購物開出2026新年第一槍，重新將「免費運」花招聚焦自家通路。（本刊資料照）

蝦皮購物開出新年第一槍！2026年重新將「免費運」花招再拿出來玩，這一次，蝦皮購物玩的是「蝦皮全站大免運」，依照不同運送方式提供不同的免運低消門檻。值得注意的是，此波活動不包含便利商店通路，蝦皮購物要持續活化並壯大蝦皮店到店通路的意味濃厚。至於，「蝦皮 VIP」訂閱則頗有持續向酷澎致敬的意味，不過以低消門檻來看的話，酷澎目前還是略勝一籌。

蝦皮購物今（6）日大陣仗宣布，即日起推出「蝦皮全站大免運」，依不同配送方式提供彈性的免運門檻，蝦皮店到店服務平日消費滿新台幣199元即可享免運無限次；每逢週三與週六免運日，消費滿149元即可享免運。蝦皮店到店隔日到貨服務，單筆訂單滿349元即可享免運無限次，蝦皮店到店環保無包裝方案則提供滿99元免運無限次，選擇店到家宅配，消費滿490元起可享免運無限次。

至於蝦皮購物的「蝦皮 VIP」訂閱制服務，享免運的門檻則更低，「蝦皮 VIP」訂閱費每月為59元，依不同配送方式，最低消費滿0元起即可享免運無限次；全站店家以蝦皮店到店、蝦皮店到店-隔日到貨、蝦皮店到店-環保無包裝方式配送，享49元起免運無限次；若選擇蝦皮店到家或新竹物流宅配，則滿299元即可享免運無限次。

至於在台灣也同樣衝刺訂閱制「WOW會員」的酷澎，每月月費59元，火箭速配與火箭跨境配送都享有無條件免運。

