蝦皮購物2026消費利多 推全站不限店免運無限次

記者古可絜／綜合報導

蝦皮購物2026年祭出多項消費利多，不僅正式推出「蝦皮全站大免運」活動，全站不限店家皆享免運無限次優惠，同步推出月費僅59元的「蝦皮VIP」訂閱服務，讓重度網購族最低消費0元起就能享更低門檻的免運優惠。除物流優惠全面升級，每月促銷檔期再提供專屬加碼券，未來也將結合品牌推出VIP限定優惠，讓用戶從購物到生活消費一次到位。

蝦皮購物表示，「免運」始終是影響消費者購買決策的關鍵因素。根據BOXFUL電商物流發布的《2025臺灣電商物流白皮書》指出，「免運費」仍是消費者主流期待的服務之一，且蝦皮平臺內部數據顯示，超過7成用戶表示是否免運將直接影響購買意願。

「蝦皮全站大免運」整合多元物流服務，依不同配送方式提供彈性的免運門檻，讓用戶可依自身購物需求自由選擇最合適的取貨方式。以蝦皮店到店服務為例，平日消費滿199元即可享免運無限次；每逢週三與週六免運日，消費滿149元即可享免運。

每月還有活動日加碼，1月11日與1月18日兩天便限時推出消費滿99元即可享免運無限次的專屬優惠。選擇蝦皮店到店隔日到貨服務，單筆訂單滿349元即可享免運無限次，而蝦皮店到店環保無包裝方案則提供滿99元免運無限次的選項；若使用店到家宅配服務，消費滿490元起同樣可享免運無限次。

對於網購頻率更高的消費者，蝦皮購物同步推出「蝦皮VIP」訂閱制服務，以更低門檻、更多樣的免運優惠回饋長期支持平臺的忠實用戶。「蝦皮VIP」訂閱月費59元，依不同配送方式，最低消費滿0元起即可享免運無限次；全站店家以蝦皮店到店、蝦皮店到店－隔日到貨、蝦皮店到店－環保無包裝方式配送，享49元起免運無限次；若選擇蝦皮店到家或新竹物流宅配，則滿299元即可享免運無限次。

而用戶選擇蝦皮店到店－當日到貨方案，即享受0門檻無限次免運，會員還可每日領取直營商品9折券（無低消限制，最高折50元），另蝦皮購物也針對蝦皮VIP訂閱用戶祭出專屬客服優先通道，每月促銷檔期還可享有VIP專屬驚喜優惠。

蝦皮購物2026年「全站大免運」正式開跑，全站不限店享免運無限次優惠。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物同步推出「蝦皮VIP」訂閱制服務，月費59元。（蝦皮購物提供）