蝦皮金選獎 賣家見證十年深耕成果

蝦皮購物10月31日舉辦2025年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，逾百位入圍賣家齊聚一堂；今年金選獎聚焦服務品質、業績成長與人氣賣場等面向進行評選，共有47位賣家獲獎。其中「十年同行成就獎」由「DiFF shop」、「GLASS 貼膜達人」、「DT STORE」及「MorTer 蝦館」等4間賣場獲得。蝦皮購物表示，未來將持續與商家合作，推出創新服務並提升消費體驗，共同推動台灣電商發展。

獲得「十年同行成就獎」的「DT STORE快時尚美妝百貨」，前身是位於高雄市、經營數十年的佳麗美髮美容材料行，於2015年加入蝦皮平台，賣場業績年均成長136％。DT STORE總經理表示，轉型是希望讓全台消費者認識DT STORE，過去10年團隊運用蝦皮直播、廣告與短影音積極推廣品牌。他也提到，每位顧客的回饋相當重要，團隊轉型初期便透過「蝦皮聊聊」即時回應需求，並檢視每一則評價，目前賣場已累積超過百萬則五星好評。

拿下「年度夥伴賞」的生活家居品牌「DESMOND 岱思夢寢具」，與蝦皮長期合作，岱思夢總經理曾群祐觀察到網路選購寢具的趨勢，面臨實體店客源流失，2018年決定投入電商。他表示，初期曾面臨價格競爭，後來加入蝦皮商城，以品質與服務建立差異化定位，並透過更多曝光機會提升品牌知名度；曾群祐認為，經營電商必須持續觀察市場變化，善用各種資源調整策略。

為支持更多賣家持續成長與轉型，蝦皮購物企業形象資深部長廖君凰表示，蝦皮購物除了每年舉辦金選獎鼓勵優秀賣家外，於2015年開站時就成立「蝦皮大學」，並提供中小賣家電商培訓資源，課程主題涵蓋直播短影音、廣告投放、營運管理等，培訓時數已累計超過30萬小時，參與人次更突破10萬。

她強調，未來蝦皮將持續深耕台灣電商、聆聽賣家需求，並投入更多的資源因應市場變化，與賣家攜手邁向下個十年。