蝦皮開賣場「接單再行竊」！男偷遍高雄、台南連鎖藥妝店遭逮

宋姓男子在蝦皮開設賣場，「先接單、後偷貨」把連鎖藥妝店當自家倉庫。 圖：高市刑大提供

[Newtalk新聞] 高市警刑大破獲一起跨縣市連鎖賣場竊盜案，37歲宋姓男子在蝦皮開設賣場，採取「先接單、後偷貨」的犯案模式，將連鎖藥妝店當成自家倉庫，半年內橫行中南部數十間美妝店，竊取近百萬元高單價商品，警方於宋男銷贓前將人逮捕，清查後發現至少涉及14起竊案。

高雄市刑大偵四隊指出，高雄某連鎖賣場多家門市遭竊損失慘重，透過大數據資料庫比對，刑大與三民二分局、鳳山分局、仁武分局共組專案小組，查出全台多起竊案的犯嫌，手法、穿著特徵極度雷同，透過調閱監視器追查，鎖定居住於台南的宋嫌。

宋姓男子先在蝦皮開設賣場，以低價吸引客戶下單，待統計好品項後，前往藥妝店偷取商品，賣場頁面自稱經營逾9年，已賣出數萬件商品，累積5000則五星好評。不料該賣場竟是宋姓男子的銷贓平台，竊取商品總價值近百萬元，成功銷贓金額達近60萬元。

警方見時機成熟，前往宋男位於台南市中西區的租屋處埋伏，趁其下樓準備銷贓前當場人贓俱獲，查扣大批贓物及贓款5200元，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，警方也將持續追查其賣場銷售明細，擴大清查是否有其他被害店家。

