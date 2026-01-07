蝦皮面臨淘寶、拼多多挑戰？一票人曝4大優勢：躺著贏

蝦皮購物面臨淘寶、拼多多挑戰，不過仍有許多優勢。（示意圖：shutterstock／達志）

蝦皮購物是許多人愛用的電商平台之一，不過除了本土電商品牌富邦媒以外，最近又面臨大陸電商平台淘寶、拼多多的強勢來襲。一位網友近日好奇詢問，淘寶、拼多多都祭出滿額免運的優惠，很多東西也比蝦皮便宜許多，「現在蝦皮還有什麼優勢嗎？」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛指出，近年來蝦皮「店到店」積極展店，加上免報關、退貨方便等優勢，其中最多人提到的就是「送貨迅速」。

原PO在PTT發文表示，蝦皮在台灣市佔率極高，不過很多人其實早已習慣大陸電商平台，淘寶、拼多多除了東西便宜還有免運優惠，淘寶滿99人民幣免運、拼多多滿49人民幣免運，讓原PO忍不住好奇，「現在蝦皮還有什麼優勢嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「店到店很多啊」、「到處智取店啊」、「智取很方便」、「智取店真的很強，有些小東西還是要蝦皮才有」、「店到店據點都超車第三大便利商店了」、「退貨有保障，想退就退」、「便宜是便宜，但網購比實體店面更容易買到仿冒品，或是更容易買到劣質、不耐用的」、「之前看新北還是哪裡，店到店都爆單」。

另外最多人提到「蝦皮隔日到貨跟當日到貨很快」、「隔日到貨還滿快的」、「手機殼你還要從深圳調哦？智取店也很方便，有時去小七全家店員很煩會推銷」、「淘寶免運物流越來越慢，蝦皮躺著贏，很多液體或劑體商品淘寶也不能買了」。

