蝦皮「假賣家真竊賊！」高市刑大跨轄南市警逮37歲宋男連環竊案

跨縣市涉賣場門市多起竊盜 仍難逃高市警追緝 銷贓前遭警逮獲。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊針對近期轄內竊盜案件進行大數據分析，發現轄內一連鎖賣場多家門市遭竊，損失慘重，多間商家向警方報案。為有效遏止竊案發生，該大隊與三民二分局、鳳山分局、仁武分局共組專案小組，主動與各門市調查遭竊情形。經分析發現，犯嫌作案手法、穿著及特徵均指向同一名男性嫌犯。專案小組深入追查犯罪行跡，最終鎖定37歲宋姓男子涉嫌重大，展開偵辦。

專案小組蒐證期間發現，宋男除涉嫌本轄5起竊案外，另涉臺南麻豆、善化等區同系統門市2起竊案。經警方蒐證完成，持臺灣橋頭地方法院(地檢署)核發之搜索票(拘票)執行查緝，在宋嫌臺南市中西區民權路租屋處樓下，於銷贓前將其查獲。警方在其租屋處內查扣贓物化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等一批，及贓款新臺幣5200元等證物。

廣告 廣告

經調查發現，宋嫌利用名下蝦皮賣場供客戶下單，統計後再前往連鎖賣場竊取所需商品供貨。宋嫌多次故意製造斷點，在目標門市前數百公尺處下車徒步前往，趁店員忙碌之際徒手竊取商品，裝入隨身背包及提包內得手。經專案小組及商家擴大協查,宋嫌已依此手法涉及高市、臺南及臺中等地近14件連續竊案，商家損失近百萬元。本案除依竊盜罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦外，警方持續針對宋嫌在蝦皮賣場販售明細進行擴大清查追訴。

高雄市政府警察局114年全般竊盜破獲率為80.62%，名列六都第3名。該局將持續加強此類危害民生犯罪之查緝，並對贓物、贓款溯源追緝查扣，以展現守護民眾財產決心，維護社會治安，打造安居樂業的優質治安環境。

受訪人：偵四隊隊長吳永彬。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

#高雄市警察局刑事警察大隊, 跨縣市竊盜案, 連鎖賣場竊盜, 蝦皮賣場詐騙, 竊盜破獲率

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！