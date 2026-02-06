蝦皮「延長取件」能多1天領貨 官方條件一次看

蝦皮店到店訂單「延長取件」功能，可多1天領貨。（圖／翻攝自Google maps）





蝦皮店到店取貨期限調整為5天，有網友發現，蝦皮App訂單頁面下方竟出現「延長取件」選項，可多爭取1天到門市取貨。不過，該功能並未在所有訂單顯示，不少民眾直呼「完全沒有這個按鈕」。對此，蝦皮表示，「延長取件」功能尚未全面開放，是否能使用須依系統判定為準。

新功能「延長取件」引發熱議

一名網友在Threads分享截圖指出，包裹抵達蝦皮店到店門市後，系統顯示可「延長取件」一天。貼文曝光後，有人羨慕直呼「第一次看到」，也有人崩潰表示「我怎麼都沒有」、「最近買一堆也沒出現」、「難怪附近門市一直下不了單」。

也有網友開玩笑說，「是不是系統比較偏心」、「他是不是比較喜歡你」，也有人擔心延長取件恐影響門市櫃位周轉，讓熱門門市更難下單。

功能非人人可用

對此，蝦皮官網說明，「延長取件期限」其實並非全新功能，而是自2025年11月起陸續推出的服務，目前僅限「蝦皮店到店」訂單使用，且尚未全面開放。

系統會自動判斷訂單是否符合條件，只有在取件期限最後一天，且因不可抗力因素暫時無法取件時，才可能出現「延長取件／延長取件日期」按鈕，例如門市臨時停業、機台故障、天災或其他特殊狀況。每筆訂單最多僅能延長一次，時間為1天。

蝦皮購物延長取貨方式。（圖／翻攝自蝦皮官網）

操作方式一次看

若訂單符合資格，買家可透過蝦皮購物App，在「購買清單的待收貨頁面」、「訂單詳情」、「訂單詳情下方服務中心」或「運送資訊」中點選延長取件。操作成功後，系統會顯示提示訊息，並同步推播通知，買家也能在通知或運送資訊頁面再次確認新的取件期限。

若系統未顯示該選項，可能代表包裹已進入退貨流程、物流方式非蝦皮店到店，或該門市暫未開放延長服務，蝦皮也提醒，仍須在原定期限內完成取件，以免影響自身權益。

超商取件再升級

除了蝦皮延長取件服務，超商取貨也迎來新便民服務。7-ELEVEN與全家便利商店配合數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，民眾即使忘了帶實體證件，也能透過手機完成身分驗證，順利領取0元包裹。

只要下載「數位憑證皮夾」App並完成身分認證，到店後出示App內的個人QR Code，由店員掃描確認姓名與身分證末三碼，即可完成取件，讓取貨流程更加彈性便利。

