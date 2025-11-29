蝦皮、OK超商「分手」了！ 2026年起包裹無法再寄到OK取件

蝦皮宣布自2026年起終止與OK超商境內包裹合作，未來將無法選擇OK超商作為寄取件據點。（圖／擷取自Google Maps、蝦皮購物）

蝦皮購物28日於官網正式公告，自2026年1月1日起將全面終止與OK超商在台灣的境內物流合作。屆時，消費者將無法再選擇OK超商作為寄件或取件的配送據點。蝦皮強調，境外（跨境）包裹取件服務仍維持合作不變。

根據《NOWnews 今日新聞》報導，此項變動源於OK超商於2025年通知蝦皮，雙方合作合約即將到期，未來將不再續約。為此，蝦皮公告指出，將分階段調整平台物流服務內容，自2025年12月1日起，部分備貨期較長的商品將停止提供OK超商作為配送選項，新上架商品亦不再開放該物流方式。至2026年1月1日23時59分59秒前，賣家仍可透過賣家中心申請OK超商寄件編號，並須於期限內寄出，否則訂單將被系統自動取消。

蝦皮補充，2026年1月4日23時59分59秒為OK超商門市最後受理包裹寄件的時間點。若買家在2026年1月1日後仍收到OK超商到店簡訊通知，則仍可至指定門市正常取件。

針對此次終止合作，OK超商則回應，隨著台灣電商平台陸續自建物流體系與據點，消費者的取件需求逐漸轉向平台自營系統，對超商端的依賴相對下降。在整體營運效益考量與市場結構變動下，雙方於共識下結束境內包裹物流合作。其他電商平台使用OK超商的物流寄取件服務不受此次調整影響。

另一方面，自2025年起，OK超商在全台出現大規模門市撤店潮，引起不少網友關注與討論。有民眾表示，「家裡附近的OK一間間收光」，甚至在短短半年內某些地區就有數家門市關閉。亦有自稱員工的網友指出，目前仍營運的門市幾乎都是加盟型態，原本由公司直營的門市已大多停止營運。

此變動消息引發網友熱議，有人感嘆「OK物流快又穩，現在沒了很可惜」，也有網友認為，蝦皮近年積極拓展自有「智取店」與「店到店」服務，已降低對第三方通路的依賴。有民眾則指出，若包裹在退貨過程中遇到寄件門市關閉，恐將造成物流斷點問題。

目前OK超商全台仍有約798間門市（不含特殊場域與智販系統），將繼續支援跨境物流服務。OK方面表示，未來將聚焦發展鮮食、OKCAFE、生活補給與門市商品力，持續優化整體顧客體驗。

