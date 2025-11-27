蝦過敏可能與塵蟎有關！專家：兩者過敏原相似度達80%

營養功能醫學專家劉博仁指出，甲殼類過敏與塵蟎過敏之間存在高度關聯性，兩者過敏原蛋白質結構相似度高達70-80%，導致許多患者同時對蝦、龍蝦及塵蟎過敏。

一名喜愛龍蝦的孩子在抽血檢查後發現對塵蟎、蝦子和龍蝦都呈現過敏陽性反應，讓孩子非常失落。（示意圖／Pixabay）

劉博仁在社群平台分享了一個典型案例，一名喜愛龍蝦的孩子在抽血檢查後發現對塵蟎、蝦子和龍蝦都呈現過敏陽性反應，讓孩子非常失落。劉專家解釋，這種多重過敏現象背後有科學原因。

「甲殼類過敏不僅限於蝦子和螃蟹，還包括龍蝦、小龍蝦和螯蝦等。」劉博仁表示，這些海鮮都含有一種名為「原肌球蛋白」(Tropomyosin)的主要過敏原，這種蛋白質極為穩定，加熱、冷凍或酸鹼處理都難以破壞，因此對敏感者來說，即使少量也可能引發反應。

劉博仁解釋，每種甲殼類的原肌球蛋白胺基酸序列不完全相同，這就是為何有些人只對蝦子過敏但能食用龍蝦，或反之，而有些人則兩者都過敏，取決於個人免疫系統的「辨識片段」差異。

塵蟎的主要過敏原Der p 10與蝦子的Tropomyosin（Pen a 1）非常相似，兩者同屬結構蛋白。（示意圖／Pexels）

關於塵蟎與蝦類過敏的關聯，劉博仁指出一個臨床上常見但民眾較不了解的現象：「塵蟎的主要過敏原Der p 10與蝦子的Tropomyosin（Pen a 1）非常相似，兩者同屬結構蛋白，胺基酸序列相似度高達70-80%。」這解釋了為何許多塵蟎過敏者也對蝦類過敏，反之亦然。

「許多家長不解為何孩子從小接觸蝦類不多卻呈現過敏陽性，答案通常是塵蟎IgE過高導致交叉反應。」劉博仁建議，從控制塵蟎開始，也能間接改善食物過敏的穩定性。

劉博仁還特別提醒民眾區分真正的過敏反應與組織胺中毒。「很多人吃海鮮後出現臉紅、頭暈、嘴唇麻、心跳加快等症狀，誤以為是過敏，但抽血檢測卻無過敏反應，這往往是組織胺中毒。」他解釋，不新鮮的魚蝦中，細菌會將組氨酸分解成大量組織胺，這些物質即使經過加熱也不會被破壞。

劉博仁提醒，鯖魚、鮪魚、秋刀魚等魚類，以及不新鮮的蝦蟹容易產生高濃度組織胺。（圖／Photo AC）

劉博仁提醒，鯖魚、鮪魚、秋刀魚等魚類，以及不新鮮的蝦蟹容易產生高濃度組織胺。此外，起司、優格等發酵食品，以及紅酒、草莓、番茄等食物也含有高濃度組織胺或會促進組織胺釋放。

劉博仁強調完整過敏原檢測的重要性，「在我門診中，許多患者的健康問題改善關鍵就是一次完整的IgE過敏原檢測，加上IgG4檢測。」他表示，許多被誤診為感冒的過敏性鼻炎、長期疲倦、腸胃問題，甚至自體免疫疾病，背後都可能與未被發現的過敏有關。

面對那位不能吃蝦和龍蝦的孩子，劉博仁給予鼓勵：「你現在不能吃蝦、不能吃龍蝦，不是你失去什麼，而是你正在找回更健康的自己。」他也指出，只要身體狀況穩定，未來仍有機會重新評估是否能挑戰某些食物。

