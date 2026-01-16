【蝮蛇之盾卡關】F-16V BLK20電戰莢艙案300億還不夠 空軍燒腦先按暫停鍵

我國空軍選擇AN/ALQ-254（V）1（小圖）作為F-16V BLK20戰機的外掛式電戰莢艙，如今恐怕又要面臨美軍加價。（合成照片／張哲偉攝、取自IDF經國號臉書粉專）



空軍F-16V BLK20戰機的外掛式電戰莢艙案，建案至今已超過14年，據了解，2024年美軍首次報價為約300億餘元（10億美金），空軍依此進行成本分析、需求預算與整體規劃書等相關作業，但月前美空軍又告知因通訊裝備需更新，才能完全符合數位式電戰系統的運作，目前已請戰機製造商洛馬公司（Lockheed Martin）重新計價後，美軍會再進行新的報價，受此影響全案又被按下暫停鍵。

空軍原選L3Harris 但主約最終仍是洛馬拿下

廣告 廣告

一波多折的F-16V BLK20戰機外掛式電戰莢艙案，因該型戰機升級採用AN/APG-83主動數位相列AESA雷達後，戰機內部多項裝備亦配合升級數位化，電戰系統也包含其中，經美空軍國際電戰專案辦公室協助邀請美4家電戰系統供應商提供相關資料與初步報價，我空軍選擇美L3Harris公司的AN/ALQ-254（V）1外掛式電戰莢艙。

對於F-16V BLK20戰機外掛式電戰莢艙，空軍最終選擇L3Harris公司的AN/ALQ-254（V）1。圖為AN/ALQ-254（V）2。（取自IDF經國號臉書粉專）

據了解，原以為是由L3Harris公司擔任主合約商，但是空軍除採購72具（含實驗室2具）適用F-16V BLK20戰機的外掛式電戰莢艙外，也包括提升140套ALQ-213電戰整合系統到501構型與提升140套ALR-56M雷達預警器到09構型等系統，以及提升8套飛行模擬器，並包括F-16V BLK20戰機與電戰整合、飛測、人員訓練、試驗裝備、技術手冊、備份件及相關技術支援等必要工項，以及全壽期維護、戰機電戰系統的O/I/D等三級維護能量，這涉及到戰機系統的整合，最終該案的主合約商還是回到戰機製造商洛馬公司。

（延伸閱讀：【不對稱戰力】無人機採購首現拉脫維亞 海巡署宜通盤考量擇優選用）

美軍重估報價 金額預估超過300億

據了解，2024年底美空軍報價的300億餘元（10億美金）的成本分析中，有近30%的費用是支付戰機製造商洛馬公司的戰機系統與電戰系統整合測試所需的經費，以及美空軍專案管理費用。空軍也依此資料開始進行成本分析、需求預算與整體規劃書等的相關作業。不過，月前美軍又告知因通訊裝備需更新後，才符合數位化系統的運用，目前已請洛馬公司就符合新的通訊裝備再行報價，美空軍要等洛馬公司估算後，再就全案給予新的報價。

換言之，就是外掛式電戰莢艙案又要加價了，加價多少尚未明朗，但其金額一定超過原來的300億餘元（10億美金），據了解，若新的報價超過空軍的預期，該項採購案很可能會有變化，是要減少採購電戰莢艙裝備？還是另起新案採購通訊裝備？或是再次重新評選作業？目前空軍先暫停作業，待接到美軍正式新的報價後，再進行討論採用何種方案。（責任編輯：呂品逸）

F-16V BLK20戰機的主合約商還是回到製造商洛馬，美軍恐再加價。（取自Lockheed Martin官網）

F-16V BLK20戰機的主合約商還是回到製造商洛馬，美軍恐再加價。（取自Lockheed Martin官網）