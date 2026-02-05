蝴蝶效應！台積電高價掀匯市風暴？央行揭「資金放大」真相

財經中心／師瑞德報導

台股農曆年封關倒數，外資5日大舉提款，單日賣超逾700億元，連帶匯市同步爆量。面對權值王台積電身價翻倍，意外讓外資進出金額「巨大化」，中央銀行外匯局長蔡烱民親上火線，不僅深度解析高股價時代的資金新常態，更首度拋出「供需曲線位移」理論，定調台灣匯市波動的主因：不是池子小，而是預期心理惹的禍。

台積電變貴了！資金規模「被動放大」成新常態

「以前一張台積電是80萬，現在是180萬，聽說還有一張差點衝到1000萬的（指股王信驊或其他高價股）。」蔡烱民這番「大白話」，一語道破匯市結構早已今非昔比。

他進一步分析，目前台股每日成交量動輒數千億，外資佔比穩居四至五成。當股價翻倍，外資即使買賣的「股數」不變，背後涉及的交割金額與換匯需求，卻是倍數成長。

「外資進出頻繁，這兩天買200億、過兩天又賣400億。」蔡烱民直言，在如此龐大的基礎金額下，對匯市造成的震盪力道自然比過去更強。這種因股價飆漲導致的資金規模「被動放大」，是近期匯市波動感加劇的主因，並非外資刻意興風作浪。

不願抱股過年？小心賣壓「遞延效應」

針對今日外資一口氣賣超700多億元，市場議論紛紛，是否意味著外資「棄守」、「不願抱股過年」？蔡烱民態度中性，不隨市場臆測起舞。他強調，市場參與者形形色色，有長線基金，也有只想賺價差、不過夜的當沖客，「每種投資人的目標跟策略都不同，很難一概而論。」

不過，蔡烱民特別點出一個魔鬼細節：「交割時間差」。

他提醒，每家外資的資金調度慣例不同，有的是T+0當天匯出，有的則是T+1或T+2才進行交割。這意味著，今日股市的700億賣壓，反映在匯市的美元需求上，不會一次宣洩完畢，可能會分散在今、明兩天陸續釋放。因應今日強勁的匯出需求，蔡烱民證實，為了避免匯價失序，央行確實有在盤中進場「提供流動性」（賣出美元），維持供需平衡。

駁斥量少即淺碟 關鍵在「羊群效應」

台灣匯市常被詬病為「淺碟型市場」，一有風吹草動就劇烈震盪。對此，蔡烱民並不認同單純用「交易量」大小來貼標籤，他認為真正的癥結在於「人心」。

「成熟市場的價格變動，是沿著供需曲線移動；但台灣不一樣。」蔡烱民觀察，台灣匯市容易受到強烈的「預期心理」牽動。當市場出現一致性的單邊預期（如一面倒看貶）時，容易引發明顯的「羊群效應」，導致供給與需求兩條曲線「同時整條位移」。

試想，出口商預期台幣貶值而惜售美元（供給縮手），進口商與外資卻恐慌性搶匯（需求爆增），兩股力量同時拉扯，價格瞬間就會脫離均衡點。蔡烱民定調，這種因「人心」浮動導致的結構性位移，才是波動主因。只要能避免非理性的單邊預期，市場其實具備自我調節的韌性。

外資障眼法？「左手出、右手進」

別看外資今日在股市大殺四方，蔡烱民揭露1月份的資金流向，其實是「雷聲大雨點小」。

根據金管會統計，1月份外資呈現特殊的「互抵」現象：雖然帳面上匯出了約90億至91億美元的盈餘（股利與獲利了結），但同時也匯入了約97億美元的本金。這「左手匯出、右手匯入」相互抵銷後，1月份外資對匯市的實質影響其實相當輕微，僅小幅淨匯入約12億至15億美元，並未如外界想像般大舉撤逃。

一張台積電180萬的代價！外資5日賣超逾700億元，引爆匯市巨浪。對此，央行外匯局長蔡烱民親上火線「打臉」淺碟說，直指高股價讓資金規模「被動放大」，且真正造成波動的不是池子小，而是「預期心理」導致的羊群效應。針對今日賣壓，央行已低調進場調節，穩住局面。（AI製圖）

