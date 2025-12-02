蝴蝶結控必須知道 惠利腳下的FERRAGAMO Vara有故事

韓星惠利以不同的穿搭與姿態，詮釋Vara鞋款。（FERRAGAMO提供）

關於FERRAGAMO的經典，絕對會以Vara蝴蝶結作為最直接的聯想，這個誕生於一個美麗的錯誤的設計，成為了品牌最優雅且韻味深遠的傳承，延伸出的Vara鞋履從經典高跟鞋、瑪莉珍鞋、到55毫米的露跟鞋及95毫米的涼鞋，成為女人足下最完美的輪廓；包括韓星惠利、台灣的宋芸樺、邵雨薇，皆以各自擅場，詮釋她們眼中的Vara鞋。

邵雨薇演繹2026 早春Vara鞋款。（FERRAGAMO提供）

宋芸樺演繹早春Vara鞋款。（FERRAGAMO提供）

Vara蝴蝶結涼鞋。（FERRAGAMO提供）

Vara蝴蝶結露跟高跟鞋。（FERRAGAMO提供）

Vara蝴蝶結瑪莉珍鞋。（FERRAGAMO提供）

這個美麗的錯誤發生在1978年，當時的設計師、Salvatore的長女 Fiamma Ferragamo選用了一款歷經多季測試、以舒適著稱的鞋楦，特色是低跟與圓頭設計：為了增添細節，設計團隊在原型上加入了一個小橢圓形裝飾，以及一個即興製作的蝴蝶結（在工作室中找到的一段羅紋緞帶製成的），這個神來之筆獲得一致好評，因此決定交由模型製作師進一步打樣，並指示「以與鞋面相同的皮革製作蝴蝶結」。然而，訊息在傳達過程中出現誤解，讓蝴蝶結仍保留了原始的羅紋緞帶材質，反而意外地成為了Vara鞋的經典標誌。

時至今日，Vara蝴蝶結定義了FERRAGAMO、更象徵每位女性獨一無二的特質：在節奏急速的現代生活中，女性以熱情與果敢塑造自己的人生，視穿著為個人風格的延伸，這是女性魅力的真正所在。

