蝴蝶蘭營造瀑布美景 士林官邸馬年首展蘭花情人節登場

〔記者何玉華／台北報導〕士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將自西洋情人節2月14日起至4月6日清明連假結束，在士林官邸公園新蘭亭展出。台北市公園路燈工程管理處表示，展出多種蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭、螃蟹蘭等，以及年節應景盆栽仙客萊、重瓣長壽花、觀賞鳳梨、空氣鳳梨、銀柳、金桔、金棗與蜜桔等，以花藝設計手法結合各式新年素材與植栽。

公園處處長藍舒凢表示，「春節花卉展」運用大量蝴蝶蘭佈置，除了常見的大花品種如胭脂、安娜、粉佳人、五星上將、大辣椒，還有高價、單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，營造出飛瀑般氣勢滂沱、美不勝收的視覺效果，再搭配紫后、香寶貝、紅吱吱、雪櫻、白天王、紫天王等精緻典雅又自帶香氣的文心蘭、花朵壯碩的肉餅拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭、色彩繽紛的染色蝴蝶蘭，營造出如夢似幻的蘭花秘境。

廣告 廣告

公園處園藝管理所主任王淑雅補充說明，整體規劃設計特別邀請曾獲全國技藝競賽花藝組冠軍的花藝師何智文操刀，在新蘭亭入口，就能見到蝴蝶蘭打卡牆，運用大花品種蝴蝶蘭為主角呈幾何排列，隨手一拍都能拍出滿滿文青感。新蘭亭內則有複合各種植栽型態與顏色，以花藝競賽手法變幻出圓形、扇形、水滴型、L型、畫框、牆面等多元樣貌，半懸空花樹島嶼的設計理念，讓蘭花擁有更加自由綻放的空間，呼應馬年飛騰、跳躍的律動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

鐵軌旁驚見「會移動的草叢」！台鐵列車緊急減速 警查出原因要罰

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

