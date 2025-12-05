蝴蝶蘭王國再進化 產學跨界打造生態新亮點

大光社區在台灣最南端的土地上，種下「希望的種子」，盼家戶都開花。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣素有「福爾摩沙」美譽，台灣原生的白蝴蝶蘭(台灣阿嬤)的地位獨步全球，，在全球氣候變遷與人為干擾下，許多原生蘭種正悄然消逝，令人憂心。有鑑於此，產學界決定聯手出擊，在台灣最南端的土地上，種下「希望的種子」，力拚讓原生的白蝴蝶蘭在恆春半島家家戶戶都開花。

過去，台灣蘭花產業以優良品種行銷國際，奠定了王國地位。但為求永續發展，恆春的大光社區與成大攜手當地馥蘭朵酒店跨界合作，將目標從市場競爭拉回至「原生、保育與文化」的層面。這項計畫串聯了屏東麒悅蘭園及辜嚴倬雲保種中心的資源，推動台灣原生蝴蝶蘭的復育工作，今在大光社區種下五百棵蝴蝶蘭。

「台灣阿嬤」這株優雅秀氣的蘭花，過去僅分布於台東達仁鄉、大武鄉、蘭嶼及恆春半島北端的獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉，因棲地破壞，被列入《臺灣維管束植物紅皮書名錄》中的國家極危物種(NCR)。恆春大光社區也是繼牡丹鄉高士部落後，恆春半島第二個全力推廣復育的區域。

