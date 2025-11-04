蝶王王冠閎化身海巡節形象大使 致敬守護藍色國土的海巡英雄

114年海巡節慶祝活動，臺灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 114年海巡節慶祝活動將於明（5）日在海巡署隆重登場，今年特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主、臺灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕世代的力量與堅毅，詮釋「親海、知海、護海」的精神，向無畏風浪、堅守崗位的海巡人員致敬。

王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家安全與海洋環境，就像在泳池中不斷挑戰極限一樣，需要毅力與責任感。他希望能透過自身影響力，鼓勵更多青年關心、支持海巡工作，加入守護台灣海洋的行列。

海洋委員會訂定每年11月8日為「海巡節」，作為海巡人員專屬的節日。今年更首度於11月8日放假一天，象徵國家對海巡人員辛勞與奉獻的肯定，也讓全民共同向守護海疆的英雄致意。

今年活動將表揚在執法、勤務及服務熱忱上表現卓越的「模範海巡人員（單位）」、長期投入救生保育與教育工作的「績優海巡志工」，並頒發「搜救英雄」獎項，表彰在海上救援中不畏風險、捨己救人的勇氣，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

海巡署表示，今年的海巡節不僅是榮耀的傳遞，更是世代的連結。從王冠閎的年輕形象，到第一線同仁的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，共同凝聚「Team海巡、護台灣」的力量，展現海巡人員守護藍色國土的使命與精神。

