螃蟹季最後一波！墨竹亭整隻紅蟳煨麵霸氣登場，新春限定暖胃又開運！

迎接農曆新春檔期，餐飲市場火力全開，從濃郁海味的中式燃麵到滋滋作響的日式鐵板料理，各大品牌紛紛端出限定企劃，讓過年聚餐與走春行程多了更多美食選擇。

螃蟹季最後一波！「墨竹亭－燃麵本家」全台門市同步開賣季節限定的「蟹黃紅蟳煨麵套餐」，直接把整隻紅蟳豪氣端上桌，延續去年「蟹黃流金拌麵」短短三個月熱銷十萬碗的高人氣，墨竹亭鎖定秋冬品蟹尾聲，在春節檔期再度升級海味規格。以品牌招牌的「煨麵」製法為基礎，將雞豬高湯慢火煨煮，湯頭溫潤卻層次十足，金黃色湯色中融合蟹黃與蟹肉的鮮甜，再搭配金鉤蝦、乾香菇與蒜頭酥堆疊香氣，最後拌入紅蟳蟹黃醬，讓湯、醬與蟹黃完整包覆麵體，一碗就能吃到三段式風味變化。

這套以388元登場的「蟹黃紅蟳煨麵套餐」，不只主角夠霸氣，還能一次享有招牌小菜與飲品，成為不少家庭走春、朋友聚餐的熱門選項。店內更貼心提供三款不同辣度的調味料，從香麻微辣到重口辛辣都能自由搭配，讓每位饕客依照喜好調出屬於自己的完美比例。

吃得暖胃之餘，墨竹亭也替年節加碼好運。2月9日起，凡內用並消費套餐，就能隨餐獲得一張「開運刮刮樂」，中獎機率100%，從品牌周邊、暖心麵品、功夫菜兌換券到消費折抵通通有機會刮中；若刮到象徵好運加持的品牌磁鐵，還能再加碼抽隱藏大獎iPhone 17！

如果說墨竹亭走的是「年節海味奢華路線」，那麼「Pepper Lunch胡椒廚房」則以嶄新店型與強勢優惠，成功吸引鐵板料理愛好者的目光。胡椒廚房於大葉高島屋的新店正式開幕，這不只是新據點，更是全台首間「餐廳型門市」。有別於過往偏向快餐形式的經營模式，全新店型在空間與菜色上全面升級，讓顧客能更從容地享受鐵板料理的樂趣。

品牌最具代表性的，就是那塊專利鑄鐵板，能在短時間內加熱至260至270度高溫，並維持80度以上的高溫至少20分鐘，讓顧客親自翻炒牛肉、白飯與胡椒奶油，決定熟度與風味，實現「自己動手做」的用餐體驗。

隨著餐廳型門市開幕，胡椒廚房也同步推出限定的全新鐵板料理系列。其中，鋪滿起司的「日式起司鐵板燒飯系列」可說是邪惡度爆表，無論是干貝雞排、唐揚雞炸蝦，搭配濃郁咖哩醬與融化起司，在高溫鐵板上拌勻後，每一口都是牽絲的鹹香享受。此外，經典的「牛肉鐵板壽喜燒」以及多款鐵板義大利麵，也讓菜色選擇更加多元，滿足不同族群的味蕾。

