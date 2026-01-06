螃蟹橫切！中古車同業調車 開出車行門口就慘撞

嘉義縣民雄鄉台一線日前發生一起驚險車禍。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





嘉義縣民雄鄉台一線日前發生一起驚險車禍，一輛銀色掀背車才剛從路邊二手車行駛出，竟如「螃蟹」般橫向連續跨越車道，意圖切入內線，導致後方一輛機車閃避不及直接撞上。由於事發地點位於車行門口，一度讓路人誤以為是剛成交的新車「落地即撞」，經了解後確認是車行間的調車作業。肇事駕駛因違規橫切且未打方向燈，不僅面臨最高5,400元的罰單，車輛維修費恐怕也相當驚人。



監視器畫面顯示，該輛掀背車先是從二手車行倒車駛出，在外側車道短暫停留等待車流通過後，駕駛抓準空檔，一口氣橫向切往內側車道。後方直行的機車騎士因反應不及，當場攔腰撞上掀背車，騎士連人帶車噴飛，在路面翻滾數圈，肇事駕駛見狀才趕緊煞車查看。

廣告 廣告



救護人員趕抵現場時，騎士連同機車倒臥內側車道，全身多處挫傷，為避免骨折加劇傷勢，救護人員緊急將其固定後送醫。這起事故發生於5日下午2時多，因畫面曝光後引發熱議，許多民眾誤以為是民眾剛買中古車就發生意外。對此業者澄清，當時是同業間互相調用車輛，並非客戶剛買的車，但也坦言駕駛開法確實不妥，加上騎士車速也不慢，才釀成大禍。



附近居民受訪時表示，該路段車多路直，來往車輛速度普遍很快，平時光是要從路邊騎車匯入主幹道就相當危險，往往得等到號誌轉紅燈才敢駛出，對此次事故感到相當驚悚。



針對肇事駕駛的違規行為，警方指出，變換車道未打方向燈最高可罰3,600元，而如同「螃蟹車」般一路橫切、未禮讓直行車則可處最高1,800元罰鍰，兩項違規加總最高恐吞下5,400元罰單，且駕駛在肇事責任判定上恐將承擔較大比例。



重回事故現場，當事機車大燈破碎、車頭全毀，肇事的掀背車則是保險桿脫落、車門嚴重變形。汽車維修業者評估，該輛掀背車年份約在2011年左右，殘值僅剩約20萬元，但若依照原廠標準估價，維修費可能高達12萬至15萬元，維修效益並不高。駕駛一時貪快亂切車道，不僅造成騎士受傷，更得面臨高額賠償與車損，得不償失。

