螃蟹用「布繩」綁吸水增重 料理業者示警：恐花冤枉錢

宜蘭縣 / 綜合報導

有不少民眾到漁港買了海鮮，會直接請附近的代客料理業者處理，不過有宜蘭的代客料理業者發現，客人帶來的螃蟹，是用粗布繩綁起來，繩子吸飽水重量會增加。以沙公來說，每公斤一千元，消費者可能就得再多付一百元，影響到價格。

在港邊買到的鮮味，馬上交給專業的，港邊餐廳業者代煮，讓饕客嚐到最新鮮的美味，但有宜蘭的業者看到這情況，宜蘭代客料理業者小老闆說：「是一種類似布的繩子，然後還滿粗的。」宜蘭代客料理業者小老闆說：「因為那種繩子的吸水性會比較大，而且是我第一次看到。」

不同於港邊看到的塑膠繩，這螃蟹是用粗布繩綁起來，讓代客料理業者PO文寫下，一隻螃蟹不到半斤，卻被綁上粗的離譜的繩子，吸飽水後重量會多出幾兩，消費者買到大的螃蟹，其實還包含「繩子的價錢」。

記者VS.店家說：「(現在沙公怎麼賣)，一公斤一千(元)。」部分攤商秤斤論兩賣螃蟹，粗估布繩吸滿水會再重100公克，若以沙公每公斤一千元來看，消費者可能就得再多付一百元，但這錢買的不是蟹而是繩子。

店家說：「你們這個應該是本地的，本地的綁法就是這個塑膠繩。」店家說：「像是這個就是比較有良心的，像圓圓的那種就是尼龍繩，基本上也是會比較吸水。」宜蘭代客料理業者小老闆說：「就很多網友回應說，他們也真的有遇到很多類似的情況。

宜蘭代客料理業者小老闆說：「也希望大環境可以改變，就是(店家)不要為了一點點利潤，犧牲掉自己的信譽。」市面上螃蟹綁繩，塑膠繩尼龍繩草繩都有，饕客想把握秋蟹尾聲嚐鮮味先做攻略，張大眼仔細挑選避免多花冤枉錢。

