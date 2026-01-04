螃蟹竟長毛？深海「暮光區」驚現20種怪奇生物

國際中心／尤乃妍報導

據CNN12月20日報導，2024年11月，一群來自加州科學院（California Academy of Sciences）的潛水員，成功完成了一系列危險的深潛任務，並發現了20種海洋新物種。





深海驚現全身長毛螃蟹？美團隊潛入「暮光區」撈出20種怪奇物種

在水深約80英尺的淺水區潛水時，在珊瑚礁上採集到一隻幼年太平洋棘冠海星（左），且在監測設備採集到的動物樣本中發現了一種小型章魚（右）。（圖／擷取自CNN）

海洋暮光區（twilight zone）

廣告 廣告

位於只有微弱的光線能夠穿透關島海岸以下300多英尺的深海，光線昏暗，即使在正午也如同黃昏，是地球上探索最少的生態系統之一。因為到達極其困難、成本高昂且危險。只有潛水艇、遙控潛水器或經過專門訓練的技術潛水員才能進入。去年11月，加州科學院（California Academy of Sciences）的一群科學潛水員成功完成了一系列極度危險的深潛，目標為取回收集了八年多的海洋生物和海洋溫度資料，嵌在關島深海珊瑚礁中的監測設備。

極度危險的深潛任務

潛入海洋上層暮光區是一項極為危險的挑戰，除了訓練有素的技術潛水員外還需要特殊的裝備，讓他們能夠呼吸氦氣和空氣的混合氣體。潛水員下潛越深，溶解在體內的氣體就越多，必須非常緩慢的排出體外，以避免減壓病（decompression sickness），導致血液中形成氣泡，引起劇烈疼痛甚至死亡。

深海驚現全身長毛螃蟹？美團隊潛入「暮光區」撈出20種怪奇物種

調查中發現了新品種毛蟹（左）及Cratena屬中可能存在一種新的海蛞蝓物種（右）。（圖／／擷取自CNN）

海洋物種新發現

11月進行的8次潛水中，潛水員羅查和他的團隊成功且安全地收集了13個監測裝置。這些帶棱紋的結構由一平方英尺的PVC板組成，可以作為人工魚礁，供動物棲息和生長。羅查形容它們「本質上是小型水下旅館，珊瑚礁生物會隨著時間推移在上面定居」。科學家經過兩週的分析，目前已發現2000個標本，其中100個是該地區首次記錄到的，20個可能是新發現的物種。

不可忽視的海洋危害

近期一項針對珊瑚礁塑膠污染的研究發現，塑膠垃圾的數量隨深度增加而增加，並在上層暮光帶達到高峰。另外氣候變遷是另一個大威脅。另外監測設備仍在緩慢地傳回溫度數據，科學家發現，深水區可能也出現了與其他地區相同的暖化趨勢。

原文出處：深海驚現全身長毛螃蟹？美團隊潛入「暮光區」撈出20種怪奇物種

更多民視新聞報導

不堪一擊？ 美空襲委國中製「反匿蹤」雷達疑沒預警

美突襲委內瑞拉！ 馬杜洛遭捕 日韓預備撤僑行動

帝王蟹人行道趴趴走! 民眾巧遇PO網問:剛有海嘯?

